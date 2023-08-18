Прем’єр Норвегії: рішення США про передачу Україні F-16 – це нові сигнали для інших країн

Деталі

На запитання, чи готова Норвегія відправити в Україну літаки F16, Стьоре відповів, що вони розглядають це питання.

Цитата

«Це рішення, яке ми повинні розглянути. Ми налаштовані сприяти підготовці українців, щоб вони могли керувати таким літаком.

Але розбудова бойових авіаційних сил — це велике комплексне завдання, у розв’язанні якого з часом мають брати участь кілька країн. І США тут абсолютно важливі, тому що це в основному американська технологія, і тому США повинні брати участь. Той факт, що вони зараз дали сигнал, є позитивним», — каже Стьоре.

Доповнення

На запитання журналіста, чи зараз доречно подарувати Україні норвезькі літаки F-16, прем’єр відповів, що не може точно відповісти.

Цитата

«Ми ще не визначилися точно з цією позицію, але, ми брали участь у проекті, щоб навчати українських пілотів. І це тому, що ми віримо, що для суверенної країни в Європі мати військово-повітряні сили – це правильно та розумно», – каже Стьоре.

Нагадаємо, Сполучені Штати схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів для захисту від російських загарбників. Це станеться щойно завершиться підготовка пілотів