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Премьер Норвегии: решение США о передаче Украине F-16 - это новые сигналы для других стран

Киев • УНН

 • 54733201 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Норвегия положительно относится к сигналам США относительно решения передать Украине F16 после обучения пилотов. Однако сама пока не решила, отправлять ли норвежские самолеты F16 в Украину. Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стьоре, пишет NRK, передает УНН.

Детали

На вопрос, готова ли Норвегия отправить в Украину самолеты F16, Стьоре ответил, что они рассматривают этот вопрос.

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«Это решение, которое мы должны рассмотреть. Мы настроены способствовать подготовке украинцев, чтобы они могли управлять таким самолетом.

Но развитие боевых авиационных сил — это большая комплексная задача, в решении которой со временем должны участвовать несколько стран. И США здесь абсолютно важны, потому что это в основном американская технология, и поэтому США должны участвовать. Тот факт, что они сейчас дали сигнал, является позитивным», — говорит Стьоре.

Дополнение

На вопрос журналиста, уместно ли сейчас подарить Украине норвежские самолеты F-16, премьер ответил, что не может точно ответить.

Цитата

«Мы еще не определились точно с этой позицию, но, мы участвовали в проекте, чтобы обучать украинских пилотов. И это потому, что мы верим, что для суверенной страны в Европе иметь военно-воздушные силы – это правильно и разумно», – говорит Стьоре.

Соединенные Штаты одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов для защиты от российских захватчиков. Это произойдет как только завершится подготовка пилотов,

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