Норвегия передаст Украине истребители F-16

Детали

“В Норвегии 57 самолетов F-16. Часть из них теперь будет передана Украине”, - отмечает норвежский телеканал со ссылкой на нескольких независимых источников.

Таким образом, Норвегия стала третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая заявила, что передаст Украине истребители F-16.

Дополнение

Подтвердил информацию об истребителях от Норвегии глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Добавим

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре находится с официальным визитом в столице Украины Киеве в четверг. Он приехал в столицу на празднование Дня Независимости Украины.

Ранее премьер-министр заявлял, что Норвегия положительно относится к сигналам США относительно решения передать Украине F16 после обучения пилотов. Однако сама пока не решила, отправлять ли норвежские самолеты F16 в Украину.