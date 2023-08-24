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Норвегия передаст Украине истребители F-16

Норвегия передаст Украине истребители F-16

Киев • УНН

 • 5552266 просмотра

Киев. 24 августа. УНН. Украина получит от Норвегии часть из своих истребителей F-16. Об этом сообщает норвежский телеканал TV 2. В офисе президента подтвердили информацию, информирует УНН.

Детали

“В Норвегии 57 самолетов F-16. Часть из них теперь будет передана Украине”, - отмечает норвежский телеканал со ссылкой на нескольких независимых источников.

Таким образом, Норвегия стала третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая заявила, что передаст Украине истребители F-16.

Дополнение

Подтвердил информацию об истребителях от Норвегии глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Добавим

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре находится с официальным визитом в столице Украины Киеве в четверг. Он приехал в столицу на празднование Дня Независимости Украины.

Ранее премьер-министр заявлял, что Норвегия положительно относится к сигналам США относительно решения передать Украине F16 после обучения пилотов. Однако сама пока не решила, отправлять ли норвежские самолеты F16 в Украину.

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