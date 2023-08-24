Норвегия передаст Украине истребители F-16
Киев • УНН
Киев. 24 августа. УНН. Украина получит от Норвегии часть из своих истребителей F-16. Об этом сообщает норвежский телеканал TV 2. В офисе президента подтвердили информацию, информирует УНН.
Детали
“В Норвегии 57 самолетов F-16. Часть из них теперь будет передана Украине”, - отмечает норвежский телеканал со ссылкой на нескольких независимых источников.
Таким образом, Норвегия стала третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая заявила, что передаст Украине истребители F-16.
Дополнение
Подтвердил информацию об истребителях от Норвегии глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
Добавим
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре находится с официальным визитом в столице Украины Киеве в четверг. Он приехал в столицу на празднование Дня Независимости Украины.
Ранее премьер-министр заявлял, что Норвегия положительно относится к сигналам США относительно решения передать Украине F16 после обучения пилотов. Однако сама пока не решила, отправлять ли норвежские самолеты F16 в Украину.