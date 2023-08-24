Европейские институты подсветили в сине-желтые цвета в канун Дня Независимости Украины

Цитата

“Спустя 32 года после того, как Украина восстановила свою независимость, она отмечает свой День Независимости в разгар вторжения.

Мы стоим вместе с Украиной в ее борьбе за свободу и ценности, которые мы разделяем: ваш свет будет продолжать сиять в ЕС. Наше будущее вместе.

Slava Ukraïni”, — добавили в Европейской службе внешних дел.

Детали

В сине-желтых цветах вечером накануне Дня Независимости Украины предстали здания Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента в Брюсселе.

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Аналогичные подсветки в поддержку Украины сделали также админучреждения во многих европейских городах.

Напомним

УНН писал, что Накануне Дня Независимости Украины в национальных цветах подсветили Центральный железнодорожный вокзал Киева и статую Родина Мать.