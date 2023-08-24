Европейские институты подсветили в сине-желтые цвета в канун Дня Независимости Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Европейские институты подсветили свои здания сине-желтыми цветами по случаю Дня Независимости Украины. Об этом сообщила Европейская служба внешних дел на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Цитата
“Спустя 32 года после того, как Украина восстановила свою независимость, она отмечает свой День Независимости в разгар вторжения.
Мы стоим вместе с Украиной в ее борьбе за свободу и ценности, которые мы разделяем: ваш свет будет продолжать сиять в ЕС. Наше будущее вместе.
Slava Ukraïni”, — добавили в Европейской службе внешних дел.
Детали
В сине-желтых цветах вечером накануне Дня Независимости Украины предстали здания Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента в Брюсселе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский подтвердил передачу Украине F-16 от Норвегии
Аналогичные подсветки в поддержку Украины сделали также админучреждения во многих европейских городах.
Напомним
УНН писал, что Накануне Дня Независимости Украины в национальных цветах подсветили Центральный железнодорожный вокзал Киева и статую Родина Мать.