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Европейские институты подсветили в сине-желтые цвета в канун Дня Независимости Украины

Киев • УНН

 • 622742 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Европейские институты подсветили свои здания сине-желтыми цветами по случаю Дня Независимости Украины. Об этом сообщила Европейская служба внешних дел на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Цитата

“Спустя 32 года после того, как Украина восстановила свою независимость, она отмечает свой День Независимости в разгар вторжения.

Мы стоим вместе с Украиной в ее борьбе за свободу и ценности, которые мы разделяем: ваш свет будет продолжать сиять в ЕС. Наше будущее вместе.

Slava Ukraïni”, — добавили в Европейской службе внешних дел.

Детали

В сине-желтых цветах вечером накануне Дня Независимости Украины предстали здания Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента в Брюсселе.

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Аналогичные подсветки в поддержку Украины сделали также админучреждения во многих европейских городах.

Напомним

УНН писал, что Накануне Дня Независимости Украины в национальных цветах подсветили Центральный железнодорожный вокзал Киева и статую Родина Мать.

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