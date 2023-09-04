Правящая партия Грузии запускает процедуру импичмента президента

Детали

Сегодня начинается процедура импичмента президента Грузии. Отмечается, что через несколько часов состоится заседание парламентского большинства, после чего депутаты начнут собирать подписи для представления в Конституционный суд.

На этом этапе требуется согласие 50 депутатов. Однако для того, чтобы довести процедуру импичмента до конца, необходимы голоса ста депутатов, которых без оппозиции большинство не сможет получить.



«Грузинская мечта» объясняет, что решение об импичменте президента оправдано юридически, политически и морально.

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«Никто не отрицает, что совершение визита без согласия правительства Грузии было нарушением конституции. Во-вторых, это было сознательное нарушение конституции, поскольку президент обратился за этим согласием, получил отказ, и, несмотря на этот отказ, он все-таки поехал в этот визит, что является сознательным нарушением, и в-третьих, это существенное нарушение Конституции, поскольку мы имеем дело с вторжением в компетенцию исполнительной власти», - заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Напомним

Конфликт возник из-за того, что Зурабишвили объявила о визите в Европу для консультаций по вступлению Грузии в Евросоюз. 30 августа, аппарат правительства обнародовал заявление, в котором говорится, что президенту отказано в визитах в Украину, Германию, Польшу, Швейцарию, Бельгию, Данию, Арабские Эмираты, Израиль, Болгарию и Чехию. В правящей партии мотивировали это тем, что в Грузии внешняя политика является прерогативой правительства, а не президента.