Президентка Грузії не збирається йти у відставку незважаючи на бажання правлячої партії, яка запустила процедуру імпічменту

Цитата

“Я підзвітна тільки перед вами (виборцями — ред.), оскільки ви мене обрали, і я відчуваю велику відповідальність. Ви обрали мене за те, яка я — прихильниця Європи і європейського майбутнього Грузії. Сама я частково європейка. Я знаю, яке майбутнє ви хочете для Грузії, яке майбутнє хоче молодь.

Я знаю, що розв'язання всіх проблем, які стоять перед країною: корупція, відтік грузинів (мається на увазі від'їзд місцевих жителів до Європи — ред.), безконтрольний в'їзд росіян у країну, — це все поступово вирішиться, коли ми приєднаємося до Євросоюзу. Це наша єдина перспектива.

Я нікуди не йду. Усі мають забути про те, що я піду у відставку. Я тут і буду їздити скрізь, куди треба, тому що це мій вищий конституційний обов'язок”, — заявила Соломе.

Деталі

У своєму зверненні Соломе також підкреслила, що вона дотримується Конституції країни з моменту своєї клятви в день інавгурації. І вона буде надалі робити все, аби сприяти євроінтеграції Грузії, оскільки вважає це своїм першочерговим обов'язком.

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Саме з метою зміцнення євроінтеграційного курсу Грузії вона їздить до Європи, попри заборони уряду. “Ось я була в Берліні, Брюсселі та Парижі” — підсумувала Президентка Грузії.

Нагадаємо

Політичний скандал у Грузії вибухнув після того, як уряд країни заборонив Президентці Саломе Зурабішвілі їхати в європейське турне, але та все одно поїхала. Через це правляча партія запустила процедуру імпічменту глави держави.