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Боррель может поехать в Грузию для толчка по рекомендациям для кандидатства в ЕС - журналист

Боррель может поехать в Грузию для толчка по рекомендациям для кандидатства в ЕС - журналист

Киев • УНН

 • 428619 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель может на этой неделе отправиться в Грузию в толчке по поводу рекомендаций относительно получения страной статуса кандидата в ЕС, заявил в понедельник редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Цитата

"Глава внешней политики ЕС Боррель должен отправиться в Грузию в четверг вместе с некоторыми другими чиновниками ЕС для последнего толчка по поводу 12 рекомендаций по получению статуса кандидата. Поездка, однако, до сих пор не подтверждена Брюсселем..." - написал Йозвяк в соцсети X.

Напомним

Председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что страна должна выполнить 12 рекомендаций и быть готовой получить статус кандидата в ЕС уже в декабре.

На днях председатель Евросовета Шарль Мишель встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Зурабишвили, несмотря на запрет правительства, поехала в Евросоюз для встреч в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Это вызвало в стране разговоры со стороны правящей партии "Грузинская мечта" об инициировании процедуры импичмента президента.

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