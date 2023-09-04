Боррель может поехать в Грузию для толчка по рекомендациям для кандидатства в ЕС - журналист

Цитата

"Глава внешней политики ЕС Боррель должен отправиться в Грузию в четверг вместе с некоторыми другими чиновниками ЕС для последнего толчка по поводу 12 рекомендаций по получению статуса кандидата. Поездка, однако, до сих пор не подтверждена Брюсселем..." - написал Йозвяк в соцсети X.

Напомним

Председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что страна должна выполнить 12 рекомендаций и быть готовой получить статус кандидата в ЕС уже в декабре.

На днях председатель Евросовета Шарль Мишель встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Зурабишвили, несмотря на запрет правительства, поехала в Евросоюз для встреч в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Это вызвало в стране разговоры со стороны правящей партии "Грузинская мечта" об инициировании процедуры импичмента президента.