Грузія буде готова отримати статус кандидата в ЄС уже в грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що до кінця червня країна має виконати 12 рекомендацій, не залишивши навіть приводу для ненадання статусу кандидата в члени ЄС у грудні, повідомляє "Грузія Online", пише УНН.
Цитата
"Є 12 пунктів, реформи здійснюються. Абсолютно всі пункти до кінця червня будуть виконані. Це наш план, який ми представили грузинському суспільству близько року тому. Говорили, що до кінця цього місяця, до кінця червня всі пункти обов'язково будуть виконані. Ми чітко виконуємо дану грузинському суспільству і Єврокомісії обіцянку" – сказав Кобахідзе.
Він заявив, що статус кандидата належав Грузії й в червні минулого року, що підтвердила і Єврокомісія.
"Ми будемо всіляко готові отримати статус кандидата в грудні, проте зараз ухвалюється політичне рішення. Коли рішення політичне, шанси завжди 50/50. Політичний контекст суттєво не змінився з червня минулого року, але ми все ж сподіваємося отримати цей статус. Треба дочекатися грудневого рішення, і сподіваємося, що цього разу, на відміну від минулого року, вони ухвалять справедливе рішення", – заявив Іраклій Кобахідзе.
Деталі
Як зазначив Іраклій Кобахідзе в бесіді з журналістами, у грудні Європа має ухвалити політичне рішення, а коли справа доходить до політичного рішення, "шанси 50/50".
Уряд сподівається, що цього року Європарламент ухвалить справедливе рішення і Грузія отримає статус кандидата.