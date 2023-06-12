Грузия будет готова получить статус кандидата в ЕС уже в декабре

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"Есть 12 пунктов, реформы осуществляются. Абсолютно все пункты до конца июня будут выполнены. Это наш план, который мы представили грузинскому обществу около года назад. Говорили, что до конца этого месяца, до конца июня все пункты обязательно будут выполнены. Мы четко выполняем данное грузинскому обществу и Еврокомиссии обещание" – сказал Кобахидзе.

Он заявил, что статус кандидата принадлежал Грузии и в июне прошлого года, что подтвердила и Еврокомиссия.

"Мы будем всячески готовы получить статус кандидата в декабре, однако сейчас принимается политическое решение. Когда решение политическое, шансы всегда 50/50. Политический контекст существенно не изменился с июня прошлого года, но мы все же надеемся получить этот статус. Надо дождаться декабрьского решения, и надеемся, что на этот раз, в отличие от прошлого года, они примут справедливое решение", – заявил Ираклий Кобахидзе.

Детали

Как отметил Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами, в декабре Европа должна принять политическое решение, а когда дело доходит до политического решения, "шансы 50/50".

Правительство надеется, что в этом году Европарламент примет справедливое решение и Грузия получит статус кандидата.







