Боррель може поїхати до Грузії для поштовху щодо рекомендацій для кандидатства в ЄС - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Верховний представник ЄС і закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель може цього тижня відправитися до Грузії у поштовху з приводу рекомендацій щодо отримання країною статусу кандидата в ЄС, заявив у понеділок редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.
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"Очільник зовнішньої політики ЄС Боррель має вирушити до Грузії у четвер разом із деякими іншими чиновниками ЄС для останнього поштовху з приводу 12 рекомендацій щодо отримання статусу кандидата. Поїздка, однак, досі не підтверджена Брюсселем..." - написав Йозвяк у соцмережі X.
Нагадаємо
Голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що країна має виконати 12 рекомендацій і бути готовою отримати статус кандидата в ЄС уже в грудні.
Днями голова Євроради Шарль Мішель зустрівся з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. Зурабішвілі, попри заборону уряду, поїхала до Євросоюзу для зустрічей на підтримку надання Грузії статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Це викликало в країні розмови з боку правлячої партії "Грузинська мрія" про ініціювання процедури імпічменту президента.