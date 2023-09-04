Боррель може поїхати до Грузії для поштовху щодо рекомендацій для кандидатства в ЄС - журналіст

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"Очільник зовнішньої політики ЄС Боррель має вирушити до Грузії у четвер разом із деякими іншими чиновниками ЄС для останнього поштовху з приводу 12 рекомендацій щодо отримання статусу кандидата. Поїздка, однак, досі не підтверджена Брюсселем..." - написав Йозвяк у соцмережі X.

Нагадаємо

Голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що країна має виконати 12 рекомендацій і бути готовою отримати статус кандидата в ЄС уже в грудні.

Днями голова Євроради Шарль Мішель зустрівся з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. Зурабішвілі, попри заборону уряду, поїхала до Євросоюзу для зустрічей на підтримку надання Грузії статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Це викликало в країні розмови з боку правлячої партії "Грузинська мрія" про ініціювання процедури імпічменту президента.