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Президентка Грузии не собирается уходить в отставку не смотря на желания правящей партии, которая запустила процедуру импичмента

Киев • УНН

 • 973071 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президентка Грузии Саломе Зурабишвили не собирается уходить в отставку не смотря на желания правящая партия “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”, которая запустила процедуру импичмента. Об этом Саломе заявила на брифинге грузинским СМИ, передает УНН.

Цитата

“Я подотчетна только перед вами (избирателями — ред.), так как вы меня выбрали, и я чувствую большую ответственность. Вы выбрали меня за то, какая я — сторонница Европы и европейского будущего Грузии. Сама я частично европейка. Я знаю, какое будущее вы хотите для Грузии, какое будущее хочет молодежь.

Я знаю, что решение всех проблем, которые стоят перед страной: коррупция, отток грузин (имеет в виду отъезд местных жителей в Европу — ред), бесконтрольный въезд россиян в страну, — это всё постепенно решится, когда мы присоединимся к Евросоюзу. Это наша единственная перспектива.

Я никуда не ухожу. Все должны забыть о том, что я уйду в отставку. Я здесь и буду ездить везде, куда надо, так как это моя высшая конституционная обязанность”, — заявила Соломе.

Детали

В своем обращение Соломе также подчеркнула, что она соблюдает Конституцию страны с момента своей клятви в день инаугурации. И она будет в дальнейшем делать всё, чтобы способствовать евроинтеграции Грузии, тк считает это своей первостепенной обязанностью.

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Именно с целью укрепление евроинтеграционного курса Грузии она ездит в Европу, несмотря на запреты правительства. “Вот я была в Берлине, Брюсселе и Париже” — подытожила Президентка Грузии.

Напомним

Политический скандал в Грузии разразился после того, как правительство страны запретило Президентке Саломе Зурабишвили ехать в европейское турне, но та всё равно поехала. Из-за этого правящая партия запустила процедуру импичмента главы государства.

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