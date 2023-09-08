Боррель у Тбілісі - "Ми повністю віддані підтримці прагнень Грузії до ЄС"

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"Розпочав день з обговорення шляху європейської інтеграції Грузії, включаючи важливість посилення зовнішньополітичної орієнтації та ширших регіональних питань з міністром закордонних справ. ЄС готовий допомогти вам у досягненні 12 пріоритетів. Ми повністю віддані підтримці прагнень Грузії до ЄС", - написав Боррель.

Доповнення

Як напередодні повідомляв УНН, голова зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель приїхав до Тбілісі з першим офіційним візитом у ранзі керівника зовнішньополітичного відомства ЄС. Він проводить переговори з грузинським керівництвом у момент, коли країна очікує рішення ЄС щодо надання їй статусу країни-кандидата в члени Євросоюзу.

На відміну від Молдови та України, Грузія не отримала статусу країни-кандидата влітку минулого року. Однак ЄС дав Тбілісі 12 пріоритетних завдань, виконання яких є умовою набуття кандидатського статусу.

Голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що країна має виконати 12 рекомендацій і бути готовою отримати статус кандидата в ЄС уже в грудні.

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