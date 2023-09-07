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Боррель щодо членства Грузії в ЄС: Двері ЄС відчинені, але статус кандидата потрібно заслужити

Боррель щодо членства Грузії в ЄС: Двері ЄС відчинені, але статус кандидата потрібно заслужити

Київ • УНН

 • 373185 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Голова зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель приїхав до Тбілісі з першим офіційним візитом у ранзі керівника зовнішньополітичного відомства ЄС. Він проводить переговори з грузинським керівництвом у момент, коли країна очікує рішення ЄС щодо надання їй статусу країни-кандидата в члени Євросоюзу. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Цитата 

«Двері відчинені, і ми хочемо підтримати вас на цьому шляху. Але я також повинен сказати, що подання заявки на членство в ЄС є серйозним зобов'язанням», - заявив Боррель невдовзі після прибуття в Тбілісі.

«[Статус кандидата] потрібно заслужити, заслужити через серйозні реформи та відданість цінностям ЄС. Чесно кажучи, ще чекає чимало роботи», - додав Боррель.

Доповнення

На відміну від Молдови та України, Грузія не отримала статусу країни-кандидата влітку минулого року. Однак ЄС дав Тбілісі 12 пріоритетних завдань, виконання яких є умовою набуття кандидатського статусу.

Борреля зауважив, що виконання цих завдань необхідне не для того, щоб ощасливити Брюссель, а щоб покращити життя громадян Грузії.

«Я бачу багато європейських прапорів на вулицях цього міста. Я знаю, що 80% населення Грузії підтримують членство в ЄС», — сказав він.

Під час дводенного візиту в Тбілісі Боррель зустрінеться з президентом Грузії, представниками грузинського уряду, парламентських політичних партій і цивільним сектором.

Також він планує відвідати місію спостерігачів ЄС, яка цього року відзначає п'ятнадцятиріччя присутності в Грузії.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Верховний представник ЄС і закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель може цього тижня відправитися до Грузії у поштовху з приводу рекомендацій щодо отримання країною статусу кандидата в ЄС.

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