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Боррель в Тбилиси - "Мы полностью привержены поддержке стремлений Грузии в ЕС"

Боррель в Тбилиси - "Мы полностью привержены поддержке стремлений Грузии в ЕС"

Киев • УНН

 • 367371 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который сейчас находится с официальным визитом в Тбилиси, в своем X (бывший Twitter) отметил, что ЕС готов помочь Грузии в достижении 12 приоритетов, которые откроют путь к получению кандидатского статуса относительно членства в ЕС, передает УНН.

Цитата

"Начал день с обсуждения пути европейской интеграции Грузии, включая важность усиления внешнеполитической ориентации и более широких региональных вопросов с министром иностранных дел. ЕС готов помочь вам в достижении 12 приоритетов. Мы полностью привержены поддержке стремлений Грузии к ЕС", - написал Боррель.

Дополнение

Как накануне сообщал УНН, глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель приехал в Тбилиси с первым официальным визитом в ранге руководителя внешнеполитического ведомства ЕС. Он проводит переговоры с грузинским руководством в момент, когда страна ожидает решения ЕС о предоставлении ей статуса страны-кандидата в члены Евросоюза.

В отличие от Молдовы и Украины, Грузия не получила статус страны-кандидата летом прошлого года. Однако ЕС дал Тбилиси 12 приоритетных задач, выполнение которых является условием получения кандидатского статуса.

Председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что страна должна выполнить 12 рекомендаций и быть готовой получить статус кандидата в ЕС уже в декабре.

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