В правящей партии Грузии снова заговорили о переводе Саакашвили в тюрьму

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В правящей партии Грузии снова заговорили о возможности перевода Михаила Саакашвили из клиники в тюрьму, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

"Он в прекрасной форме, хорошо выглядит. Возможно, соответствующее ведомство примет решение", - заявил сегодня журналистам генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Также он утверждал, что Саакашвили не имел серьезных проблем со здоровьем, и он "просто на самом деле сидел на диете".

Перевода Саакашвили в тюрьму сегодня потребовала партия экс-премьера Гахария "За Грузию". Представитель партии заявил, что "Мрия" и Единое Национальное движение участвуют в "предвыборном спектакле", а суд стал трибуной для политических заявлений Саакашвили.

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