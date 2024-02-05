Стан здоров'я Саакашвілі покращився, а неврологічний стан не змінився – висновок лікарів

Консиліум лікарів при омбудсмені Грузії відзначив позитивну динаміку в стані здоров'я ув’язненого експрезидента Міхеіла Саакашвілі, яка проявляється в збільшенні маси тіла, однак погіршення когнітивних функцій, тривожність, депресія все ще зберігаються. Про це повідомляє Грузия Online, пише УНН.

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Як наголошується в інформації, поширеній апаратом омбудсмена, 25 січня лікарі відвідали Михайла Саакашвілі у клініці "Вівамеді".

У висновку написано, що зараз спостерігається позитивна динаміка, яка проявляється в надбавці маси тіла та негативної ортостатичної пробі. Однак, згідно з висновком, зберігаються когнітивні порушення, гіпотрофія м'язів, нейропатія, тривожність, депресія.

На думку консиліуму, позитивна динаміка, що склалася, пов'язана з тим, що пацієнт вже більше півтора року перебуває під лікуванням і спостереженням у високопрофесійних лікарів у багатопрофільній клініці. Однак усі психоневрологічні патології, як і раніше, так само. Відповідно, консиліум вважає, що стан пацієнта поки що не дозволяє робити твердих позитивних прогнозів,