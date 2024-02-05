Стан здоров'я Саакашвілі покращився, а неврологічний стан не змінився – висновок лікарів

ukenru
19:41 • 39594 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 91329 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113400 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115453 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230178 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155976 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146574 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132691 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121697 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112856 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
78 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

29 березня, 15:27 • 44839 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 53011 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46445 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47909 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42724 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230178 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384935 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440240 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448627 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358071 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113400 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130398 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124596 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98483 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107735 перегляди
Актуальне
Стан здоров'я Саакашвілі покращився, а неврологічний стан не змінився – висновок лікарів

Стан здоров'я Саакашвілі покращився, а неврологічний стан не змінився – висновок лікарів

Київ • УНН

 • 33808 перегляди

Лікарі встановили, що хоча стан здоров'я і вага Міхеїла Саакашвілі у в'язниці покращилися, його неврологічний стан і когнітивні порушення не змінилися.

Консиліум лікарів при омбудсмені Грузії відзначив позитивну динаміку в стані здоров'я ув’язненого експрезидента Міхеіла Саакашвілі, яка проявляється в збільшенні маси тіла, однак погіршення когнітивних функцій, тривожність, депресія все ще зберігаються. Про це повідомляє Грузия Online, пише УНН.

Деталі

Як наголошується в інформації, поширеній апаратом омбудсмена, 25 січня лікарі відвідали Михайла Саакашвілі у клініці "Вівамеді".

У висновку написано, що зараз спостерігається позитивна динаміка, яка проявляється в надбавці маси тіла та негативної ортостатичної пробі. Однак, згідно з висновком, зберігаються когнітивні порушення, гіпотрофія м'язів, нейропатія, тривожність, депресія.

На думку консиліуму, позитивна динаміка, що склалася, пов'язана з тим, що пацієнт вже більше півтора року перебуває під лікуванням і спостереженням у високопрофесійних лікарів у багатопрофільній клініці. Однак усі психоневрологічні патології, як і раніше, так само. Відповідно, консиліум вважає, що стан пацієнта поки що не дозволяє робити твердих позитивних прогнозів,

- йдеться в інформації, розповсюдженій апаратом Народного захисника.

Нагадаємо

У Грузії чекають вибачень від президентів України та Молдови Володимира Зеленського та Майї Санду, які критикували владу країни за неналежне поводження з ув'язненим експрезидентом Грузії Михайлом Саакашвілі.

У правлячій партії Грузії знову заговорили про переведення Саакашвілі до в'язниці21.12.23, 19:25 • 38184 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
maiia-sanduМайя Санду
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
moldovaМолдова
hruziia-krainaГрузія
mikheil-saakashviliМіхеїл Саакашвілі
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,828.23