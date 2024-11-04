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Бывшему мэру Тбилиси заблокировали счет из-за поездки в автобусе "зайцем"

Киев  •  УНН

17:06 • 3273 просмотра

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В Грузии банк арестовал счета оппозиционного политика Гиги Угулавы из-за неуплаты штрафа за безбилетный проезд в автобусе. Через несколько часов арест счетов был снят.

В Грузии банк арестовал счета оппозиционного политика, экс-мэра Тбилиси Гиги Угулавы, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

По словам Угулавы, причиной блокировки счетов стала неуплата штрафа за безбилетный проезд 24 августа этого года в автобусе в тбилисском районе Вазисубани.

Угулава утверждает, что не ездил автобусом в Вазисубани ни с билетом, ни без билета.

"Предложили обжаловать штраф. Теперь мне приходится разбираться с этим абсурдом. Как будто мне больше нечем заняться", - отметил бывший мэр. И добавил, что ему очень жаль, что "мэрию, которую я так любил, превратили в один большой бюрократический хаос".

Через несколько часов Угулава сообщил, что банк снял арест со счета.

Добавим

Угулава был мэром Тбилиси с 2005 по 2013 годы и одним из самых активных членов команды Саакашвили. После смены власти в Грузии был обвинен в нецелевой трате средств и превышении полномочий, его осудили на 9 лет, по амнистии срок сократился.

Выйдя на свободу, Угулава перешел в партию "Европейская Грузия". Однако после выборов в парламент 2020 года покинул эту партию и теперь снова активно поддерживает "Национальное движение". Он активно ездил по Грузии во время предвыборной кампании.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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