Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь
Киев • УНН
Грузия требует от Украины выдать бывших грузинских чиновников, осужденных за преступления, которые сейчас занимают высокие должности в украинской власти, ссылаясь на то, что это противоречит традиционной дружбе между двумя странами.
Тбилиси предложил украинским властям передать "преступников, которые сейчас занимают высокие должности в украинской власти". Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении правительства Грузии, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Речь идет о бывших чиновниках Грузии во времена президентства Михаила Саакашвили, которые сейчас занимают должности в Украине - на родине после смены власти их приговорили к различным срокам заключения.
Поводом для заявления стало публичное появление бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили - в составе официальной делегации он посетил Германию, как советник генпрокурора Украины.
Грузия утверждает о предотвращении транзита взрывчатки: якобы из Одессы в Воронеж "для терактов"5 февраля 2024, 10:53 • 21649 просмотров
"В связи с тем, что Украина вовлечена в войну и защищается от российской военной агрессии, мы долгое время воздерживались от какой-либо позиции относительно такой позиции украинской власти. Однако после визита Зураба Адеишвили в составе украинской делегации в Брюссель и Берлин мы вынуждены четко выразить свою позицию.
Вызывают сожаление и глубокую тревогу ряд решений украинской власти, которые вопиюще противоречат традиционной дружбе, которая установилась между двумя странами и народами. Высокие должности в правительстве Украины по-прежнему занимают люди, находящиеся в розыске или осужденные за различные преступления", - говорится в заявлении.
Если Грузия и Молдова начнут собственную деоккупацию, Украине будет легче - Данилов21 октября 2023, 02:19 • 3568865 просмотров
Кроме Адеишвили, в заявлении также упоминается Георгий Лорткипанидзе, который занимает должность заместителя председателя Службы контрразведки Украины.
"Указанные лица возглавляли авторитарный режим предыдущего правительства Грузии, который забрал жизни, здоровье и благополучие многих людей...
Правительству Грузии непонятно, почему украинское правительство принимает такие решения, направленные на искусственное отделение двух дружественных стран и народов друг от друга.
В Грузии заявили, что ждут извинений от президентов Украины и Молдовы из-за заявлений о пытках Саакашвили19 января 2024, 20:35 • 78928 просмотров
Выражаем надежду, что украинские власти пересмотрят решения, которые прямо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, грузинским и украинским народами. Прежде всего, для регулирования отношений властям Украины важно и необходимо передать Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие должности в украинской власти".
Правительство Грузии считает, что ряд решений украинских властей "вызывающе противоречат традиционной дружбе между двумя странами и народами".
Среди примеров таких решений приводится отзыв из Грузии посла Украины, как отмечается в заявлении, "под непонятным предлогом невведения санкций и неотправки боевых добровольцев в Украину". Также правительство Грузии недовольно тем, что власти Украины выступили с рядом заявлений о политическом характере заключения Михаила Саакашвили.
В то же время, правительство заявляет, что в течение последних двух лет Грузия непоколебимо заявляла о своей солидарности с Украиной и украинским народом, и осуждала военную агрессию россии против дружественной страны.
В заявлении отмечается, что Грузия официально присоединилась к более чем 600 решениям на международных платформах, которые предусматривали поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждение военной агрессии россии. Кроме того, Грузия оказывает гуманитарную помощь дружественному украинскому народу.
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь
В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет российского МиГ-31К
Столичные правоохранители задержали членов группировки, которые под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывали граждан
Сборная Украины по пара биатлону победила на чемпионате мира в Канаде
"Показать всему миру, какую трагедию с собой несет россия": Лубинец призвал иностранные СМИ говорить о войне в Украине
Били дронами и артиллерией: оккупанты семь раз целились по Днепропетровщине, есть повреждения
В госдуму рф внесли законопроект о признании недействительной передачу Крыма Украинской ССР
В Одесской области восстановили электроснабжение после ночной атаки "шахедов"
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - экспертЭксклюзив
Пограничник завоевал "золото" на Чемпионате Европы по джиу-джитсу
Популярные
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ
Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области
В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки
Публикации
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь
Грузия требует от Украины выдать бывших грузинских чиновников, осужденных за преступления, которые сейчас занимают высокие должности в украинской власти, ссылаясь на то, что это противоречит традиционной дружбе между двумя странами.
В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет российского МиГ-31К
По всей Украине объявлена ракетная опасность, из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области рф.
Столичные правоохранители задержали членов группировки, которые под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывали граждан
В Киеве правоохранители задержали членов группировки, которые мошенничали граждан, представляясь работниками полиции и торговых центров, обещая за деньги снять мужчин призывного возраста с воинского учета, по 10 эпизодам мошенничества, вымогательства и похищения людей.
Сборная Украины по пара биатлону победила на чемпионате мира в Канаде
Национальная паралимпийская сборная команда Украины по парабиатлону завоевала 20 наград, среди которых 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей на чемпионате мира в Канаде.
"Показать всему миру, какую трагедию с собой несет россия": Лубинец призвал иностранные СМИ говорить о войне в Украине
Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, подчеркнул, что главная миссия журналистов в Украине - показать миру трагедию, вызванную российской агрессией, приведя статистику опасностей, с которыми сталкиваются работники СМИ, освещающие войну, включая убийства, задержания и нарушения их прав со стороны России.
Били дронами и артиллерией: оккупанты семь раз целились по Днепропетровщине, есть повреждения
российская армия нанесла 7 ударов по Никопольскому району Днепропетровской области, повредив 11 жилых домов, 10 хозяйственных построек, линии электропередач, гостиницу и магазин.
В госдуму рф внесли законопроект о признании недействительной передачу Крыма Украинской ССР
В государственную думу россии внесен законопроект о признании недействительным решения 1954 года о передаче Крыма от рфср к Украине.
В Одесской области восстановили электроснабжение после ночной атаки "шахедов"
Энергетики восстановили электроснабжение всех домов в Одесской области после того, как российский беспилотник вызвал повреждения и перебои в электроснабжении.
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Президент Франции Эммануэль Макрон активно поддерживает Украину и призывает к поражению россии, осознавая, что Европа должна пользоваться стратегической автономией и наращивать свой военный потенциал в отсутствие зонтика безопасности США.
Пограничник завоевал "золото" на Чемпионате Европы по джиу-джитсу
Пограничник Богдан Мочульский завоевал золотую медаль в весовой категории 64 кг на чемпионате Европы по джиу-джитсу в Бельгии.