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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь

Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 17:05  •  8692 просмотра

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Грузия требует от Украины выдать бывших грузинских чиновников, осужденных за преступления, которые сейчас занимают высокие должности в украинской власти, ссылаясь на то, что это противоречит традиционной дружбе между двумя странами.

Тбилиси предложил украинским властям передать "преступников, которые сейчас занимают высокие должности в украинской власти". Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении правительства Грузии, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Речь идет о бывших чиновниках Грузии во времена президентства Михаила Саакашвили, которые сейчас занимают должности в Украине - на родине после смены власти их приговорили к различным срокам заключения.

Поводом для заявления стало публичное появление бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили - в составе официальной делегации он посетил Германию, как советник генпрокурора Украины.

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"В связи с тем, что Украина вовлечена в войну и защищается от российской военной агрессии, мы долгое время воздерживались от какой-либо позиции относительно такой позиции украинской власти. Однако после визита Зураба Адеишвили в составе украинской делегации в Брюссель и Берлин мы вынуждены четко выразить свою позицию.

Вызывают сожаление и глубокую тревогу ряд решений украинской власти, которые вопиюще противоречат традиционной дружбе, которая установилась между двумя странами и народами. Высокие должности в правительстве Украины по-прежнему занимают люди, находящиеся в розыске или осужденные за различные преступления", - говорится в заявлении.

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Кроме Адеишвили, в заявлении также упоминается Георгий Лорткипанидзе, который занимает должность заместителя председателя Службы контрразведки Украины.

"Указанные лица возглавляли авторитарный режим предыдущего правительства Грузии, который забрал жизни, здоровье и благополучие многих людей...

Правительству Грузии непонятно, почему украинское правительство принимает такие решения, направленные на искусственное отделение двух дружественных стран и народов друг от друга.

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Выражаем надежду, что украинские власти пересмотрят решения, которые прямо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, грузинским и украинским народами. Прежде всего, для регулирования отношений властям Украины важно и необходимо передать Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие должности в украинской власти".

Правительство Грузии считает, что ряд решений украинских властей "вызывающе противоречат традиционной дружбе между двумя странами и народами".

Среди примеров таких решений приводится отзыв из Грузии посла Украины, как отмечается в заявлении, "под непонятным предлогом невведения санкций и неотправки боевых добровольцев в Украину". Также правительство Грузии недовольно тем, что власти Украины выступили с рядом заявлений о политическом характере заключения Михаила Саакашвили.

В то же время, правительство заявляет, что в течение последних двух лет Грузия непоколебимо заявляла о своей солидарности с Украиной и украинским народом, и осуждала военную агрессию россии против дружественной страны.

В заявлении отмечается, что Грузия официально присоединилась к более чем 600 решениям на международных платформах, которые предусматривали поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждение военной агрессии россии. Кроме того, Грузия оказывает гуманитарную помощь дружественному украинскому народу.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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