Грузия утверждает о предотвращении транзита взрывчатки: якобы из Одессы в Воронеж "для терактов"

Служба государственной безопасности Грузии заявила, что в результате контртеррористических мероприятий, было обнаружено взрывчатое вещество, которое поступило в страну под видом аккумуляторов электромобилей, и якобы должно было быть доставлено в российский Воронеж из Одессы - "для осуществления терактов".

Об этом пишет УНН, ссылаясь на заявление руководителя Контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе.

Детали

Согласно тексту заявления, сотрудники грузинского антитеррористического центра изъяли несколько единиц специальных взрывных устройств и большое количество взрывчатки. Уточняется, что в результате обыска конкретного автотранспорта сотрудниками спецслужб изъято две единицы аккумуляторов, предназначенных для электромобиля, - в обоих заложено шесть единиц специальных взрывных устройств.

Как указывается в заявлении, взрывные устройства и вещества были изъяты и направлены на экспертизу.

Далее говорится о том, что их снова вернули в вышеуказанный пакет, но уже в виде макетов. Как указывается, - чтобы о проведенных негласных следственных действиях не стали известны заказчикам и исполнителям, и чтобы установить причастных к перевозке указанного груза.

Грузинская спецслужба утверждает, что обнаруженные взрывные устройства содержат пластичную взрывчатку военного назначения С-4, весом 14 килограммов, которая активируется с помощью электродетонатора и специального таймера. Во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства, по версии Грузии, было установлено одинаковое количество электронных таймеров срабатывания, в которых уже было запрограммировано время срабатывания.

Далее представители грузинских спецслужб заявили, что в результате мероприятий, на основании показаний опрошенных свидетелей и изъятых аудиофайлов установлено, что указанные взрывные устройства и вещества были привезены в середине января, якобы из украинского города Одесса, через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию через пункт пропуска "Сарфи" на микроавтобусе, владельцем которого является гражданин Украины.

Вроде бы планировалось вывезти его в рф, а именно в г. Воронеж, через КПП "Дарьял".

Но позже решение изменил заказчик - один контейнер с тремя взрывными устройствами попытались вывезти в Воронеж, а второй контейнер оставили в Тбилиси.

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Что касается трех взрывных устройств, оставленных в Тбилиси, - предназначались ли они для вывоза в Россию или должны были остаться в Грузии для приведения в действие, это определит проведенное расследование - заявил руководитель Контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе.

Согласно материалам дела, упомянутый процесс организовал гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского районного Одесского районного совета в 2020 году от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе, который является родом из города Батуми. Указанное лицо, якобы активно отслеживало перемещение вышеуказанных взрывных устройств из-за пределов Грузии.

Напомним,

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