Грузия утверждает о предотвращении транзита взрывчатки: якобы из Одессы в Воронеж "для терактов"
Грузия утверждает, что предотвратила транзит 14 кг пластической взрывчатки С-4, которая якобы направлялась из Одессы в Воронеж для осуществления террористических атак.
россияне в последнее время стали чаще применять баллистические ракеты для ударов по Украине - Игнат
россияне стали чаще использовать баллистические ракеты для ударов по Украине, но некоторые ракеты не достигают своих целей из-за технических проблем в их производстве.
Британская разведка: рф увеличит военные расходы за счет долга и налогов
Британская разведка сообщает, что россия увеличит военные расходы в 2024 году, одновременно уменьшая взносы в социальные фонды и увеличивая внутренние налоги и долг.
В россии заявили о ликвидации "министра нс лнр"
россия заявила о ликвидации "министра чрезвычайных ситуаций" террористической группировки "лнр" алексея потещенко, который погиб во время удара по Лисичанску.
Нардеп Шуфрич, которого подозревают в госизмене, остается в СИЗО еще на месяц
Суд продлил до 15 марта содержание под стражей народного депутата Нестора Шуфрича, которого подозревают в государственной измене за содействие российской агентуре в Украине.
На Криворожье полностью восстановили энергопитание после последней атаки "шахедов" на энергоинфраструктуру
На Криворожье восстановлено питание всех потребителей, которые были обесточены из-за повреждения российскими дронами высоковольтной инфраструктуры.
Командовал захватом Херсонской области и приказал взять аэродром в Чернобаевке: СБУ заочно сообщила о подозрении генералу рф
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-лейтенанту якову резанцеву.
"Надо отвечать на активность врага": Игнат о решении Польши активизировать военную авиацию вдоль границы с россией и беларусью
Представитель воздушных сил считает, что Польша должна реагировать на потенциальную незапланированную вражескую военную активность в регионе, и поэтому выпустила навигационное предупреждение для гражданских пользователей воздушного пространства о возможной активизации своей военной авиации вдоль границы с россией и беларусью.
Зеленский посетил центр подготовки мобильных огневых групп на Днепропетровщине
Во время визита в Днепропетровскую область президент Зеленский посмотрел, как украинские военные тренируются в центре мобильных огневых групп, и вручил государственные награды некоторым солдатам.
Глава дипломатии ЕС в Варшаве: обсудит приоритеты внешней политики и политики безопасности "от Украины до Ближнего Востока"
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель находится в Варшаве, чтобы обсудить с польскими коллегами приоритеты внешней политики и политики безопасности, включая вопросы Украины и Ближнего Востока.