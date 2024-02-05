Нардеп Шуфрич, которого подозревают в госизмене, остается в СИЗО еще на месяц

Печерский районный суд продлил содержание под стражей народному депутату Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене, до 15 марта. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Детали

2 февраля Печерский районный суд удовлетворил ходатайство следователя согласованного с прокурором о продлении срока действия меры пресечения Нестору Шуфричу в виде содержания под стражей до 15 марта 2024 года - сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним

15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.

Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задание бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента фсб, задача которого - координация российской агентуры в Украине.

В тот же день Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога.