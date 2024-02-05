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Нардеп Шуфрич, которого подозревают в госизмене, остается в СИЗО еще на месяц

Нардеп Шуфрич, которого подозревают в госизмене, остается в СИЗО еще на месяц

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 10:32  •  16613 просмотра

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Суд продлил до 15 марта содержание под стражей народного депутата Нестора Шуфрича, которого подозревают в государственной измене за содействие российской агентуре в Украине.

Печерский районный суд продлил содержание под стражей народному депутату Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене, до 15 марта. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Детали

2 февраля Печерский районный суд удовлетворил ходатайство следователя согласованного с прокурором о продлении срока действия меры пресечения Нестору Шуфричу в виде содержания под стражей до 15 марта 2024 года

- сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним

15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.

Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задание бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента фсб, задача которого - координация российской агентуры в Украине.

В тот же день Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога.

Павел Башинский

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
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Нардеп Шуфрич, которого подозревают в госизмене, остается в СИЗО еще на месяц

Суд продлил до 15 марта содержание под стражей народного депутата Нестора Шуфрича, которого подозревают в государственной измене за содействие российской агентуре в Украине.

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Нардеп Шуфрич, которого подозревают в госизмене, остается в СИЗО еще на месяц

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"Надо отвечать на активность врага": Игнат о решении Польши активизировать военную авиацию вдоль границы с россией и беларусью

Представитель воздушных сил считает, что Польша должна реагировать на потенциальную незапланированную вражескую военную активность в регионе, и поэтому выпустила навигационное предупреждение для гражданских пользователей воздушного пространства о возможной активизации своей военной авиации вдоль границы с россией и беларусью.

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Зеленский посетил центр подготовки мобильных огневых групп на Днепропетровщине

Во время визита в Днепропетровскую область президент Зеленский посмотрел, как украинские военные тренируются в центре мобильных огневых групп, и вручил государственные награды некоторым солдатам.

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Глава дипломатии ЕС в Варшаве: обсудит приоритеты внешней политики и политики безопасности "от Украины до Ближнего Востока"

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель находится в Варшаве, чтобы обсудить с польскими коллегами приоритеты внешней политики и политики безопасности, включая вопросы Украины и Ближнего Востока.

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Более 7 тысяч человек: в 2023 году в розыск подали рекордное количество людей

По данным Министерства внутренних дел, количество лиц, объявленных в розыск в Украине в 2023 году, достигло нового рекордного уровня - 7422, причем самой распространенной причиной розыска является коллаборационизм.

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Более 7 тысяч человек: в 2023 году в розыск подали рекордное количество людей

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Выбор сомелье или итоги сравнительной дегустации украинских и импортных вин масс-маркет сегмента

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На Таврическом направлении украинские военные уничтожили вражеский беспилотник, зафиксировав его взрыв на видео, а также обезвредили 143 российских БПЛА и нанесли ущерб российской живой силе и технике.

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На Таврическом направлении уничтожен вражеский дрон минирования - Тарнавский

Тепло в начале февраля в Киеве установило рекорд

Рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха был установлен в Киеве 4 февраля, когда по данным Центральной геофизической обсерватории температура не опустилась ниже +4,6°C.

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Тепло в начале февраля в Киеве установило рекорд