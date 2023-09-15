Шуфрича відправили під варту на два місяці

Цитата

"... застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відновсно підозрюваного Нестора Шуфрича", - повідомив слідчий суддя.

Нардеп перебуватиме під вартою до 13 листопада включно. Його було взято під варту в залі суду.

Нагадаємо

Служба безпеки України 15 вересня повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу. Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента фсб, завдання якого - координація російської агентури в Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обшуки в Шуфрича: серед знахідок типовий "джентльменський набір ватніка і русофіла" - джерела