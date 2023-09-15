Шуфрича отправили под стражу на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога, передает УНН.
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"... применить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Нестора Шуфрича", - сообщил следственный судья.
Нардеп будет находиться под стражей до 13 ноября включительно. Он был взят под стражу в зале суда.
Напомним
Служба безопасности Украины 15 сентября сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу. Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задание бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента фсб, задача которого - координация российской агентуры в Украине.
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