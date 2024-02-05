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Нардеп Шуфрич, якого підозрюють в держзраді, залишається в СІЗО ще на місяць

Нардеп Шуфрич, якого підозрюють в держзраді, залишається в СІЗО ще на місяць

Київ • УНН

 • 24217 перегляди

Суд продовжив до 15 березня утримання під вартою народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді за сприяння російській агентурі в Україні.

Печерський районний суд продовжив тримання під вартою народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, до 15 березня. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Деталі

2 лютого Печерський районний суд задовольнив клопотання слідчого погодженого з прокурором про продовження строку дії запобіжного заходу Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою до 15 березня 2024 року

- повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо

15 вересня 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу.

Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента фсб, завдання якого - координація російської агентури в Україні.

Того ж дня Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт на 60 діб без можливості внесення застави.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
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