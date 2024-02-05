Более 7 тысяч человек: в 2023 году в розыск подали рекордное количество людей

В течение прошлого года в Украине в розыск было подано 7 тысяч 422 человека. Это рекордное количество заявлений за последние пять лет. Об этом со ссылкой на данные Министерства внутренних дел сообщает Опендатабот, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в 2019 году в розыск подали 4 тысячи 177 человек, в 2020-м - 4 тысячи 799, в 2021-м - 5 тысяч 269, в 2022-м - 5 тысяч 915, в 2023-м - 7 тысяч 422.

Чаще всего в розыск в 2023 году попадали из-за коллаборационизма - 21,7%. В топе причин, по которым человека могут внести в розыск, также:

кражи - 18,2%,

государственная измена - 5,3%,

мошенничество - 4,8%,

изготовление и хранение наркотиков - 4,5%,

сбыт наркотиков - 3,1%,

подделка документов - 2,8%,

грабеж - 2,7%,

нарушение правил дорожного движения - 2,4%.

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Дополнение

Почти половина лиц из реестра (44%) были поданы в розыск в прифронтовых регионах, больше всего в Донецкой и Харьковской областях.

Почти половина людей в розыске скрываются от органов досудебного расследования - 3 тысячи 299 человек, или 44%. На втором месте те, кто скрывается от суда, - 2 тысячи 126 человек.

79% людей в розыске - это мужчины, женщины составляют 21% от общего количества в 2023 году. Большинство людей в розыске в возрасте от 25 до 45 лет. Самому старшему разыскиваемому 87 лет, а самому молодому - 6 лет.

Напомним

Согласно данным МВД, за 2023 год было 43 случая ДТП на блокпостах, в результате них 10 человек погибли, 39 получили ранения.