Для поиска пропавших без вести: омбудсмен призвал украинцев за рубежом сдать образцы ДНК
Места, где можно сдать ДНК, работают на базе зарубежных филиалов ГП "Документ", что относится к сфере управления Государственной миграционной службы Украины.
Эксперт: когда в 2022 году бизнес собрал 17 тысяч подписей против Гетманцева - им звонили из налоговой и настойчиво просили их отозвать
По словам Амелина, списки подписантов были публичные и многим компаниям звонили руководители, сотрудники местных налоговых органов и настойчиво рекомендовали убрать свои подписи.
Эксперты завершают сканирование завалов уничтоженного рф музея Шухевича
Специалисты завершают сканирование руин львовского музея Шухевича для реставрации; вскоре начнется конкурс планов реконструкции.
В Миргороде и Полтаве раздались звуки взрыва - СМИ
В Миргороде и Полтаве прогремели взрывы во время тревоги, объявленной после ракетного предупреждения для этого региона.
Байден перенес посвященную годовщине 6 января речь из-за ожидаемого зимнего шторма
Из-за зимнего шторма Байден перенес свою речь о демократии с субботы на пятницу в Филадельфии.
Взрывы в Крыму: в минобороны рф заявляют о якобы уничтожении десяти ракет
Министерство обороны россии утверждает о якобы уничтожении десяти ракет над Крымом.
Два китайских корабля следили за кораблями Филиппин и США - филиппинские военные
Филиппинские военные заявили, что два китайских корабля следили за кораблями Филиппин и США.
PzH 2000: на что способна немецкая САУ
Немецкая самоходная артиллерийская установка PzH 2000, около 30 единиц которой стоят на вооружении в Украине, может похвастаться передовыми возможностями, включая 155-мм пушку и высокую мобильность.
Речь идет о свободе судоходства: Британия предостерегает хуситов от дальнейших атак на корабли в Красном море
В МИД Британии отмечают, что будут вынуждены принять меры, если хуситы не прекратят нападения на торговые корабли в Красном море.
Херсон под обстрелом оккупантов
Российские войска обстреливают центр Херсона - в городе раздаются взрывы.