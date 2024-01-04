Для поиска пропавших без вести: омбудсмен призвал украинцев за рубежом сдать образцы ДНК

Украина начала сбор информации по забору образцов ДНК за рубежом для поиска пропавших без вести на территории Украины. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Омбудсмен отметил, что места, где можно сдать ДНК, работают на базе зарубежных филиалов ГП "Документ", который относится к сфере управления Государственной миграционной службы Украины.

Образцы ДНК будут передавать следователям Национальной полиции для поиска и идентификации лиц.

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Проект по поиску и идентификации лиц, пропавших при особых обстоятельствах, реализуется МВД совместно с ГМС Украины, Национальной полицией Украины и International Commission on Missing Persons - ICMP. Его главная цель - идентификация лиц, пропавших без вести на территории Украины, в том числе при особых обстоятельствах, с использованием добровольно сданного биологического материала его близким лицам - резюмировал омбудсмен.

Важно

Предварительные заявки будут принимать до 15 января 2024 года на электронный адрес: [email protected].

В сообщении необходимо указать:

- свои контактные данные (ФИО, номер телефона);

- адрес подразделения, в которое планируете обратиться;

- ориентировочную дату возможного обращения.

Дополнение

Лубинец подчеркнул, что добровольная сдача ДНК-образцов может значительно ускорить нелегкий процесс розыска пропавших при особых обстоятельствах людей.

Напомним,

В Украине создали Единый реестр пропавших без вести. Реестр разработан Министерством внутренних дел совместно с Уполномоченным по пропавшим без вести и другими ведомствами