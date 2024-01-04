Для пошуку зниклих безвісти: омбудсмен закликав українців за кордоном здати зразки ДНК

Україна почала збір інформації щодо забору зразків ДНК за кордоном для пошуку зниклих безвісти на території України. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

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Омбудсмен зауважив, що місця, де можна здати ДНК, працюють на базі закордонних філій ДП "Документ", що належить до сфери управління Державної міграційної служби України.

Зразки ДНК передаватимуть слідчим Національної поліції для пошуку та ідентифікації осіб.

Українці в Європі за тиждень здали 165 зразків ДНК для пошуку зниклих безвісти родичів

Проєкт з пошуку та ідентифікації осіб, зниклих за особливих обставин, реалізується МВС спільно з ДМС України, Національною поліцією України та International Commission on Missing Persons – ICMP. Його головна мета — ідентифікація осіб, зниклих безвісти на території України, у тому числі за особливих обставин, з використанням добровільно зданого біологічного матеріалу його близьким особам