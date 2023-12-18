Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

С 28 ноября по 5 декабря этого года, украинцы, которые находятся в Польше и Германии, предоставили 165 ДНК-образцов для поиска своих родственников, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом журналисту УНН сообщили в Управлении по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах) МВД в ответ на запрос.

Детали

Сообщается, что в период времени с 28 ноября 2023 года по 5 декабря 2023 года по договоренности с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины работниками Международной комиссии пропавших без вести проведена кампания по сбору ДНК-образцов биологического происхождения у родственников лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, проживающих за рубежом.

"За указанный период времени родственниками лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах предоставлено 165 ДНК-образцов. Больше всего - 49 ДНК-образцов отобрано в городе Варшава, Республика Польша", - говорится в ответе на запрос.

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Отмечается, что в дальнейшем отобранные ДНК-образцы переданы органам досудебного расследования Национальной полиции Украины для назначения соответствующих судебных экспертиз, по результатам проведения которых будет установлено количество выявленных совпадений в Центральном учете генетических признаков человека.

"Вопрос о дальнейшем сборе данных за рубежом, даты и мест проведения, по состоянию на настоящее время еще подлежит решению", - отметили в ответ на запрос.

Дополнение

Ранее сообщалось, что украинцы, находящиеся в Европе, могли сдать образцы ДНК для поиска своих родственников, пропавших без вести при особых обстоятельствах в городах Польши и Германии.