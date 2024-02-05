Понад 7 тисяч людей: у 2023 у розшук подали рекордну кількість людей
Київ • УНН
За даними Міністерства внутрішніх справ, кількість осіб, оголошених у розшук в Україні у 2023 році, сягнула нового рекордного рівня - 7422, причому найпоширенішою причиною розшуку є колабораціонізм.
Протягом минулого року в Україні у розшук було подано 7 тисяч 422 особи. Це рекордна кількість заяв за останні п'ять років. Про це з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ повідомляє Опендатабот, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що у 2019 році до розшуку подали 4 тисячі 177 осіб, у 2020-му – 4 тисячі 799, у 2021-му – 5 тисяч 269, у 2022-му – 5 тисяч 915, у 2023-му – 7 тисяч 422.
Найчастіше у розшук в 2023 році потрапляли через колабораціонізм — 21,7%. У топі причин, з яких людину можуть внести в розшук, також:
- крадіжки – 18,2%,
- державна зрада – 5,3%,
- шахрайство – 4,8%,
- виготовлення та зберігання наркотиків – 4,5%,
- збут наркотиків – 3,1%,
- підробка документів – 2,8%,
- грабіж – 2,7%,
- порушення правил дорожнього руху – 2,4%.
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Доповнення
Майже половина осіб із реєстру (44%) було подано у розшук у прифронтових регіонах, найбільше у Донецькій та Харківській областях.
Майже половина людей у розшуку ховаються від органів досудового розслідування – 3 тисячі 299 осіб, або 44%. На другому місці ті, хто ховається від суду, — 2 тисячі 126 осіб.
79% людей у розшуку – це чоловіки, жінки становлять 21% від загальної кількості у 2023 році. Більшість людей у розшуку віком від 25 до 45 років. Найстаршому розшукуваному 87 років, а наймолодшому — 6 років.
Нагадаємо
Згідно з даними МВС, за 2023 рік було 43 випадки ДТП на блокпостах, унаслідок них 10 осіб загинуло, 39 отримали поранення.