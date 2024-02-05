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Понад 7 тисяч людей: у 2023 у розшук подали рекордну кількість людей

Понад 7 тисяч людей: у 2023 у розшук подали рекордну кількість людей

Київ • УНН

 • 21744 перегляди

За даними Міністерства внутрішніх справ, кількість осіб, оголошених у розшук в Україні у 2023 році, сягнула нового рекордного рівня - 7422, причому найпоширенішою причиною розшуку є колабораціонізм.

Протягом минулого року в Україні у розшук було подано  7 тисяч 422 особи. Це рекордна кількість  заяв за останні п'ять років. Про це з посиланням на  дані Міністерства внутрішніх справ повідомляє Опендатабот, передає УНН

Деталі 

Зазначається, що у 2019 році до розшуку подали 4 тисячі 177 осіб, у 2020-му – 4 тисячі 799, у 2021-му – 5 тисяч 269, у 2022-му – 5 тисяч 915, у 2023-му – 7 тисяч 422.

Найчастіше у розшук в 2023 році потрапляли через колабораціонізм — 21,7%. У топі причин, з яких людину можуть внести в розшук, також:

  • крадіжки – 18,2%, 
  • державна зрада – 5,3%, 
  • шахрайство – 4,8%, 
  • виготовлення та зберігання наркотиків – 4,5%, 
  • збут наркотиків – 3,1%, 
  • підробка документів – 2,8%, 
  • грабіж – 2,7%, 
  • порушення правил дорожнього руху – 2,4%.
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Доповнення 

Майже половина осіб із реєстру (44%) було подано у розшук у прифронтових регіонах, найбільше у Донецькій та Харківській областях.

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Майже половина людей у розшуку ховаються від органів досудового розслідування – 3 тисячі 299 осіб, або 44%. На другому місці ті, хто ховається від суду, — 2 тисячі 126 осіб.

79% людей у розшуку – це чоловіки, жінки становлять 21% від загальної кількості у 2023 році. Більшість людей у розшуку віком від 25 до 45 років. Найстаршому розшукуваному 87 років, а наймолодшому — 6 років.

Нагадаємо

Згідно з даними МВС, за 2023 рік було 43 випадки ДТП на блокпостах, унаслідок них 10 осіб загинуло, 39 отримали поранення.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКримінал та НП
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