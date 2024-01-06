43 ДТП на блокпостах сталося торік, загинуло 10 людей - МВС

За 2023 рік було 43 випадки ДТП на блокпостах, унаслідок них 10 осіб загинуло, 39 отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтервʼю в ефірі телемарафону, пише УНН.

43 таких випадки на блокпостах у нас було у 2023 році. На жаль, внаслідок того, що хтось перевищив швидкість або наїхав на військовослужбовця Нацгвардії, наприклад, чи на поліцейського, чи на військовослужбовця ТрО, у нас загинуло 10 осіб - саме на блокпосту. 39 осіб отримали поранення - сказав Клименко.

"Причина цього здебільшого - стан алкогольного сп'яніння або наркотичного сп'яніння водія, перевищення швидкості", - зазначив міністр.

Водночас Клименко закликав громадян ретельно дотримуватися правил проїзду через блокпости.

Після таких трагічних подій блокпости, за даними МВС, додатково позначають дорожніми знаками, відповідними яскравими стрічками і світловідбивною фарбою. Гвардійці та поліцейські проходять додаткові інструктажі для того, щоб уникнути таких ДТП та не стати жертвою несумлінних водіїв.

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