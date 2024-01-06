43 ДТП на блокпостах произошло в прошлом году, погибло 10 человек - МВД

За 2023 год было 43 случая ДТП на блокпостах, в результате них 10 человек погибли, 39 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью в эфире телемарафона, пишет УНН.

43 таких случая на блокпостах у нас было в 2023 году. К сожалению, в результате того, что кто-то превысил скорость или наехал на военнослужащего Нацгвардии, например, или на полицейского, или на военнослужащего ТрО, у нас погибло 10 человек - именно на блокпосту. 39 человек получили ранения - сказал Клименко.

"Причина этого в основном - состояние алкогольного опьянения или наркотического опьянения водителя, превышение скорости", - отметил министр.

В то же время Клименко призвал граждан тщательно соблюдать правила проезда через блокпосты.

После таких трагических событий блокпосты, по данным МВД, дополнительно обозначают дорожными знаками, соответствующими яркими лентами и светоотражающей краской. Гвардейцы и полицейские проходят дополнительные инструктажи для того, чтобы избежать таких ДТП и не стать жертвой недобросовестных водителей.

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