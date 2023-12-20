ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест судьи Тандыру

Святошинский районный суд Киева продлил до 17 февраля меру пресечения в виде содержания под стражей судье Алексею Тандыру, подозреваемого в совершении ДТП в котором погиб нацгвардеец. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Святошинский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемому на 2 месяца до 17.02.2024 включительно - сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре отметили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора об аресте имущества экс-судьи, а именно земельного участка, расположенного в Киевской области. Также наложен арест на денежные средства обвиняемого. Согласно последней декларации, в собственности судья имеет 293 тыс. гривен и 25 тыс. долларов.

Дополнение

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура сообщала УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Высший совет правосудия сообщил, что 2 июня временно отстранил от правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.