ДТП зі смертю нацгвардійця: ВРП відсторонила суддю Тандира
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Вища рада правосуддя повідомила, що 2 червня тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який є підозрюваним у кримінальному провадженні про збиття на смерть нацгвардійця на блокпосту у Києві, передає УНН.
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"... досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Оскільки судді повідомлено про підозру 26 травня 2023 року, ВРП до 25 липня 2023 року відсторонила Тандира О.В. від здійснення правосуддя", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Рішення ВРП ухвалила за результатом розгляду клопотання заступника Генерального прокурора. Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які можуть свідчити, що вказане клопотання є формою незаконного впливу, тиску чи втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.
Тандир підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України, а саме у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, що передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
"Наявність цього кримінального провадження суперечить морально-етичним принципам, може поставити під сумнів незалежність та чесність судді під час здійснення правосуддя та, з огляду на міжнародні принципи, стандарти поведінки судді і норми національного законодавства, значною мірою зашкодити авторитету судової влади та довірі суспільства до неї", - зауважили у ВРП.
Доповнення
У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.
Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).
Вища рада правосуддя на засіданні у суботу, 27 травня, задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. Суддю Тандира відправили під варту на два місяці.
Сам суддя заявляє, що не був п’яним, а після ДТП перебував у шоковому стані.