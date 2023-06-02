ДТП со смертью нацгвардейца: ВСП отстранил судью Тандыра
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Высший совет правосудия сообщил, что 2 июня временно отстранил от правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, который является подозреваемым в уголовном производстве о сбитии насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве, передает УНН.
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"... досудебное расследование должно быть закончено в течение двух месяцев со дня сообщения лицу о подозрении в совершении преступления. Поскольку судье сообщено о подозрении 26 мая 2023 года, ВСП до 25 июля 2023 года отстранил Тандыра А.В. от правосудия", - говорится в сообщении.
Детали
Решение ВСП принял по результатам рассмотрения ходатайства заместителя Генерального прокурора. Высшим советом правосудия не установлено обстоятельств, которые могут свидетельствовать, что указанное ходатайство является формой незаконного влияния, давления или вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия.
Тандыр подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, а именно в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего, что предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.
"Наличие этого уголовного производства противоречит морально-этическим принципам, может поставить под сомнение независимость и честность судьи при осуществлении правосудия и, учитывая международные принципы, стандарты поведения судьи и нормы национального законодательства, в значительной степени повредить авторитету судебной власти и доверию общества к ней", - отметили в ВСП.
Дополнение
В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, глава Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).
Высший совет правосудия на заседании в субботу, 27 мая, удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу на два месяца.
Сам судья заявляет, что не был пьяным, а после ДТП находился в шоковом состоянии.