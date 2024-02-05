Грузія стверджує про запобігання транзиту вибухівки: нібито з Одеси до воронежа "для терактів"

ukenru
19:41 • 37834 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 87864 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111819 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 113957 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228208 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155230 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145819 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132253 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121650 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112839 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.6 м/с
75 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124354 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130153 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134421 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110155 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51957 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228208 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384469 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439869 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448303 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357771 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111819 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130153 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124354 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98321 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107639 перегляди
Актуальне
Грузія стверджує про запобігання транзиту вибухівки: нібито з Одеси до воронежа "для терактів"

Грузія стверджує про запобігання транзиту вибухівки: нібито з Одеси до воронежа "для терактів"

Київ • УНН

 • 24145 перегляди

Грузія стверджує, що запобігла транзиту 14 кг пластичної вибухівки С-4, яка нібито прямувала з Одеси до воронежа для здійснення терористичних атак.

Служба державної безпеки Грузії заявила, що внаслідок контртерористичних заходів, було виявлено вибухову речовину, яка надійшла в країну під виглядом акумуляторів електромобілів, і нібито мала бути доставлена до російського Воронежа з Одеси - "для здійснення терактів".

Про це пише УНН, посилаючись на заяву керівника Контртерористичного центру СГБ Бача Мгеладзе.

Деталі

Згідно з текстом заяви, співробітники грузинського антитерористичного центру вилучили кілька одиниць спеціальних вибухових пристроїв та велику кількість вибухівки. Уточнюється, що в результаті обшуку конкретного автотранспорту співробітниками спецслужб вилучено дві одиниці акумуляторів, призначених для електромобіля, - в обох закладено шість одиниць спеціальних вибухових пристроїв.

Як вказується у заяві, вибухові пристрої та речовини було, вилучено та направлено на експертизу.

Далі йдеться про те, що їх знову повернули до вищевказаного пакету, але вже у вигляді макетів. Як вказується, - щоб про проведені негласні слідчі дії не стали відомі замовникам та виконавцям, та щоб встановити причетних до перевезення зазначеного вантажу.

Image

Грузинська спецслужба стверджує, що виявлені вибухові пристрої містять пластичну вибухівку військового призначення С-4, вагою14 кілограмів, яка активується за допомогою електродетонатора та спеціального таймера. У всіх шести окремих ящиках вибухового пристрою, за версією Грузії, було встановлено однакову кількість електронних таймерів спрацьовування, в яких уже був запрограмований час спрацьовування.

Далі представники грузинських спецслужб заявили, що в результаті заходів, на підставі свідчень опитаних свідків та вилучених аудіофайлів встановлено, що зазначені вибухові пристрої та речовини були привезені у середині січня, нібито з українського міста Одеса, через Румунію, Болгарію та Туреччину до Грузії через пункт пропуску "Сарфі" на мікроавтобусі, власником якого є громадянин України.

Начебто планувалося вивезти його до рф, а саме у м. Воронеж, через КПП "дар'ял".

Але пізніше рішення змінив замовник - один контейнер із трьома вибуховими пристроями спробували вивезти до Воронежа, а другий контейнер залишили в Тбілісі.

Нардеп Шуфрич, якого підозрюють в держзраді, залишається в СІЗО ще на місяць 05.02.24, 12:32 • 24217 переглядiв

Що стосується трьох вибухових пристроїв, залишених у Тбілісі, - чи призначалися вони для вивезення в Росію, чи мали залишитися в Грузії для приведення в дію, це визначить проведене розслідування

- заявив керівник Контртерористичного центру СГБ Бача Мгеладзе.

Згідно з матеріалами справи, згаданий процес організував громадянин України, кандидат у депутати Київської районної Одеської районної ради у 2020 році від партії "Слуга народу" Андрій Шарашидзе, який є родом з міста Батумі. Зазначена особа, нібито активно відстежувала переміщення вищевказаних вибухових пристроїв з-за меж Грузії.

Нагадаємо

Грузія засуджує "парламент" Абхазії за "передачу" державних дач росії, називаючи її незаконною і недійсною.

Затримано агента фсб, який допомогав рф здійснити авіаудар по складу токсичних речовин на Одещині, щоб спричинити екологічну катастрофу.

Понад 7 тисяч людей: у 2023 у розшук подали рекордну кількість людей05.02.24, 12:03 • 21744 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
tbilisiТбілісі
bolhariiaБолгарія
rumuniiaРумунія
turechchynaТуреччина
ukrainaУкраїна
hruziia-krainaГрузія
odesaОдеса
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74