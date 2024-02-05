Грузія стверджує про запобігання транзиту вибухівки: нібито з Одеси до воронежа "для терактів"

Служба державної безпеки Грузії заявила, що внаслідок контртерористичних заходів, було виявлено вибухову речовину, яка надійшла в країну під виглядом акумуляторів електромобілів, і нібито мала бути доставлена до російського Воронежа з Одеси - "для здійснення терактів".

Про це пише УНН, посилаючись на заяву керівника Контртерористичного центру СГБ Бача Мгеладзе.

Деталі

Згідно з текстом заяви, співробітники грузинського антитерористичного центру вилучили кілька одиниць спеціальних вибухових пристроїв та велику кількість вибухівки. Уточнюється, що в результаті обшуку конкретного автотранспорту співробітниками спецслужб вилучено дві одиниці акумуляторів, призначених для електромобіля, - в обох закладено шість одиниць спеціальних вибухових пристроїв.

Як вказується у заяві, вибухові пристрої та речовини було, вилучено та направлено на експертизу.

Далі йдеться про те, що їх знову повернули до вищевказаного пакету, але вже у вигляді макетів. Як вказується, - щоб про проведені негласні слідчі дії не стали відомі замовникам та виконавцям, та щоб встановити причетних до перевезення зазначеного вантажу.

Грузинська спецслужба стверджує, що виявлені вибухові пристрої містять пластичну вибухівку військового призначення С-4, вагою14 кілограмів, яка активується за допомогою електродетонатора та спеціального таймера. У всіх шести окремих ящиках вибухового пристрою, за версією Грузії, було встановлено однакову кількість електронних таймерів спрацьовування, в яких уже був запрограмований час спрацьовування.

Далі представники грузинських спецслужб заявили, що в результаті заходів, на підставі свідчень опитаних свідків та вилучених аудіофайлів встановлено, що зазначені вибухові пристрої та речовини були привезені у середині січня, нібито з українського міста Одеса, через Румунію, Болгарію та Туреччину до Грузії через пункт пропуску "Сарфі" на мікроавтобусі, власником якого є громадянин України.

Начебто планувалося вивезти його до рф, а саме у м. Воронеж, через КПП "дар'ял".

Але пізніше рішення змінив замовник - один контейнер із трьома вибуховими пристроями спробували вивезти до Воронежа, а другий контейнер залишили в Тбілісі.

Нардеп Шуфрич, якого підозрюють в держзраді, залишається в СІЗО ще на місяць

Що стосується трьох вибухових пристроїв, залишених у Тбілісі, - чи призначалися вони для вивезення в Росію, чи мали залишитися в Грузії для приведення в дію, це визначить проведене розслідування - заявив керівник Контртерористичного центру СГБ Бача Мгеладзе.

Згідно з матеріалами справи, згаданий процес організував громадянин України, кандидат у депутати Київської районної Одеської районної ради у 2020 році від партії "Слуга народу" Андрій Шарашидзе, який є родом з міста Батумі. Зазначена особа, нібито активно відстежувала переміщення вищевказаних вибухових пристроїв з-за меж Грузії.

Нагадаємо

Грузія засуджує "парламент" Абхазії за "передачу" державних дач росії, називаючи її незаконною і недійсною.

Затримано агента фсб, який допомогав рф здійснити авіаудар по складу токсичних речовин на Одещині, щоб спричинити екологічну катастрофу.

Понад 7 тисяч людей: у 2023 у розшук подали рекордну кількість людей