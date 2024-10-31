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Саакашвили призвал Зурабишвили подумать о его помиловании на фоне событий в Грузии

Саакашвили призвал Зурабишвили подумать о его помиловании на фоне событий в Грузии

Киев  •  УНН

20:15 • 2302 просмотра

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Заключенный Михаил Саакашвили призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили рассмотреть его помилование. Обращение связано с последними событиями в Грузии и очередной порцией угроз из рф.

Заключенный Михаил Саакашвили призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили подумать о его помиловании в свете последних событий в стране, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

"Я полностью солидарен с президентом Саломе Зурабишвили и мне понравилось, что она не пошла на провокацию и не согласилась на требования российской прокуратуры. Я видел, что госпожа Саломе также не пропустила угрозу со стороны Медведева.

Именно по таким инструкциям, поступившим из москвы, по высосанным из пальца обвинениям я уже более трех лет нахожусь в заключении, и я не хочу, чтобы фигурантом исторической ответственности за это незаконное заключение оказалась президент Зурабишвили, которая реально может устранить эту несправедливость. Что вы думаете, народ?" - написал Саакащвили на своей странице в Facebook.

Президент Грузии назвала вопрос помилования Саакашвили собственным "моральным решением".

30 октября Генпрокуратура Грузии объявила, что по просьбе ЦИК начала расследование возможной фальсификации парламентских выборов. Комиссия призвала проверить многочисленные обвинения в подтасовках, в частности со стороны Зурабишвили.

Президент отказалась идти на допрос. В то же время президент назвала происходящее "явно политическим процессом", напомнив о недавнем заявлении экс-президента рф Дмитрия Медведева, который призвал отстранить от должности и арестовать Зурабишвили.

ЕС предупредил Грузию: переговоры о вступлении под угрозой из-за текущего курса30 октября 2024, 13:18 • 12348 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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