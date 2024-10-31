Саакашвили призвал Зурабишвили подумать о его помиловании на фоне событий в Грузии
Киев • УНН
Заключенный Михаил Саакашвили призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили рассмотреть его помилование. Обращение связано с последними событиями в Грузии и очередной порцией угроз из рф.
Заключенный Михаил Саакашвили призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили подумать о его помиловании в свете последних событий в стране, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
"Я полностью солидарен с президентом Саломе Зурабишвили и мне понравилось, что она не пошла на провокацию и не согласилась на требования российской прокуратуры. Я видел, что госпожа Саломе также не пропустила угрозу со стороны Медведева.
Именно по таким инструкциям, поступившим из москвы, по высосанным из пальца обвинениям я уже более трех лет нахожусь в заключении, и я не хочу, чтобы фигурантом исторической ответственности за это незаконное заключение оказалась президент Зурабишвили, которая реально может устранить эту несправедливость. Что вы думаете, народ?" - написал Саакащвили на своей странице в Facebook.
Президент Грузии назвала вопрос помилования Саакашвили собственным "моральным решением".
30 октября Генпрокуратура Грузии объявила, что по просьбе ЦИК начала расследование возможной фальсификации парламентских выборов. Комиссия призвала проверить многочисленные обвинения в подтасовках, в частности со стороны Зурабишвили.
Президент отказалась идти на допрос. В то же время президент назвала происходящее "явно политическим процессом", напомнив о недавнем заявлении экс-президента рф Дмитрия Медведева, который призвал отстранить от должности и арестовать Зурабишвили.
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