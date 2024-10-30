ЕС предупредил Грузию: переговоры о вступлении под угрозой из-за текущего курса

ukenru
Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
13:35 • 5129 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
13:23 • 8134 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
11:50 • 34880 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
10:08 • 92939 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Эксклюзив
Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
08:31 • 89294 просмотра

Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
29 октября 2024, 12:32 • 120585 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
29 октября 2024, 11:46 • 164725 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
29 октября 2024, 11:24 • 129690 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
29 октября 2024, 10:03 • 160001 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
28 октября 2024, 17:48 • 131849 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ISW: темпы наступления россиян выросли, но они все равно продвигаются медленно

ISW: темпы наступления россиян выросли, но они все равно продвигаются медленно

04:03 • 32919 просмотра
Последствия падения обломков БПЛА в Киеве: пострадали 9 человек, среди них ребенок

Последствия падения обломков БПЛА в Киеве: пострадали 9 человек, среди них ребенок

04:20 • 76572 просмотра
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

06:52 • 106050 просмотра
Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

09:00 • 69370 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

12:10 • 37104 просмотра
публикации
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

13:35 • 5294 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

12:10 • 37104 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

10:08 • 93093 просмотра
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

29 октября 2024, 11:46 • 164739 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

29 октября 2024, 11:35 • 132549 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

10:54 • 22985 просмотра
Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

09:00 • 69370 просмотра
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

06:52 • 106050 просмотра
Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

20:19 • 98294 просмотра
Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

18:38 • 84410 просмотра
Актуальное
ЕС предупредил Грузию: переговоры о вступлении под угрозой из-за текущего курса

ЕС предупредил Грузию: переговоры о вступлении под угрозой из-за текущего курса

Киев  •  УНН

13:18 • 1649 просмотра

Read in English

Еврокомиссия заявила о невозможности начала переговоров по вступлению Грузии в ЕС без изменения текущего курса страны. В отчете указано на проблемы с парламентскими выборами и отсутствие прогресса в ключевых реформах.

Европейская комиссия предупредила Грузию о невозможности начала переговоров о вступлении в Европейский союз без изменения текущего курса, говорится в отчете Еврокомиссии о расширении, который попал в распоряжение "Эха Кавказа" и грузинской службы Радио Свобода, сообщает УНН

Детали 

Если Грузия не изменит текущий курс действий, который ставит под угрозу ее путь в ЕС, и не продемонстрирует ощутимые усилия для решения актуальных проблем и реализации ключевых реформ, Еврокомиссия не будет в состоянии рассмотреть возможность рекомендации начала переговоров с Грузией (о вступлении)

 - говорится в отчете Еврокомиссии. 

В отчете отмечается, что в декабре 2023 года Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата, однако действия грузинского правительства с весны 2024 года ставят под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто приостанавливают процесс вступления.

Предоставление Грузии статуса кандидата в декабре 2023 года не сопровождалось достаточной политической приверженностью властей к проведению необходимых реформ для продвижения страны на пути к ЕС. Напротив, произошли значительные негативные события, включая принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и законодательного пакета "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", а также сильные антиевропейские нарративы со стороны грузинских чиновников, что серьезно повлияло на курс Грузии в ЕС. В результате процесс присоединения Грузии фактически был приостановлен. Грузия также добилась незначительного прогресса в реализации девяти шагов, предусмотренных Коммуникацией о расширении Европейской комиссии 2023 года

- сказано в документе.

Саакашвили призывает к "непрерывным протестам" в Грузии29 октября 2024, 14:30 • 14218 просмотров

В отчете говорится и о голосовании граждан Грузии на парламентских выборах 26 октября. Отмечается, что  первоначальные результаты совместной Миссии международного наблюдения за выборами, возглавляемой Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (ОБСЕ/БДИПЧ), выявили несколько недостатков во время волеизъявления.

Согласно документу, выборы прошли в напряженной и сильно поляризованной обстановке. Еврокомиссия указывает на недавние изменения в избирательном законодательстве, нарушения тайного голосования, процедурные несоответствия, запугивание и давление на избирателей, "что негативно сказалось на общественном доверии к процессу".

Как отмечается, сам отчет Еврокомиссии  будет опубликован позже.

Дополнение 

Центральная избирательная комиссия Грузии заявила, что пересчитает бюллетени примерно на 14% избирательных участков после того, как независимые наблюдатели выразили обеспокоенность по поводу проведения парламентских выборов в субботу.

Также прокуратура Грузии объявила о начале расследования по факту вероятной фальсификации парламентских выборов, состоявшихся в стране 26 октября. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
hruziia-krainaГрузия