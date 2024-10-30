ЕС предупредил Грузию: переговоры о вступлении под угрозой из-за текущего курса

Европейская комиссия предупредила Грузию о невозможности начала переговоров о вступлении в Европейский союз без изменения текущего курса, говорится в отчете Еврокомиссии о расширении, который попал в распоряжение "Эха Кавказа" и грузинской службы Радио Свобода, сообщает УНН.

Детали

Если Грузия не изменит текущий курс действий, который ставит под угрозу ее путь в ЕС, и не продемонстрирует ощутимые усилия для решения актуальных проблем и реализации ключевых реформ, Еврокомиссия не будет в состоянии рассмотреть возможность рекомендации начала переговоров с Грузией (о вступлении) - говорится в отчете Еврокомиссии.

В отчете отмечается, что в декабре 2023 года Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата, однако действия грузинского правительства с весны 2024 года ставят под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто приостанавливают процесс вступления.

Предоставление Грузии статуса кандидата в декабре 2023 года не сопровождалось достаточной политической приверженностью властей к проведению необходимых реформ для продвижения страны на пути к ЕС. Напротив, произошли значительные негативные события, включая принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и законодательного пакета "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", а также сильные антиевропейские нарративы со стороны грузинских чиновников, что серьезно повлияло на курс Грузии в ЕС. В результате процесс присоединения Грузии фактически был приостановлен. Грузия также добилась незначительного прогресса в реализации девяти шагов, предусмотренных Коммуникацией о расширении Европейской комиссии 2023 года - сказано в документе.

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В отчете говорится и о голосовании граждан Грузии на парламентских выборах 26 октября. Отмечается, что первоначальные результаты совместной Миссии международного наблюдения за выборами, возглавляемой Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (ОБСЕ/БДИПЧ), выявили несколько недостатков во время волеизъявления.

Согласно документу, выборы прошли в напряженной и сильно поляризованной обстановке. Еврокомиссия указывает на недавние изменения в избирательном законодательстве, нарушения тайного голосования, процедурные несоответствия, запугивание и давление на избирателей, "что негативно сказалось на общественном доверии к процессу".

Как отмечается, сам отчет Еврокомиссии будет опубликован позже.

Дополнение

Центральная избирательная комиссия Грузии заявила, что пересчитает бюллетени примерно на 14% избирательных участков после того, как независимые наблюдатели выразили обеспокоенность по поводу проведения парламентских выборов в субботу.

Также прокуратура Грузии объявила о начале расследования по факту вероятной фальсификации парламентских выборов, состоявшихся в стране 26 октября.