У Грузії пообіцяли виконати частковий перерахунок голосів, після звинувачень у фальсифікації виборів
Київ • УНН
ЦВК Грузії проведе перерахунок голосів на випадково обраних дільницях після звинувачень у шахрайстві від опозиції. Правляча партія "Грузинська мрія" отримала 53,93% голосів, опозиційна коаліція - 37,78%.
Центральна виборча комісія Грузії заявила, що перерахує бюлетені приблизно на 14% виборчих дільниць після того, як незалежні спостерігачі висловили стурбованість із приводу проведення парламентських виборів у суботу.
Пише УНН із посиланням на Агентство Франс Прес.
Виборча комісія Грузії оголосила у вівторок, що проведе перерахунок голосів на 14% виборчих дільниць після того, як проєвропейська опозиція звинуватила правлячу партію в шахрайстві.
Влада "проведе перерахунок голосів на п'яти виборчих дільницях, обраних випадковим чином у кожному окрузі",
Нагадаємо
Партія "Грузинська мрія", яка перебуває при владі з 2012 року, отримала 53,93% голосів, згідно з практично остаточними результатами виборів.
Опозиційна коаліція, навпаки, отримала 37,78% голосів і відкинула свою поразку.
Опозиція Грузії вимагає проведення повторних виборів під міжнародним наглядом. Президент Саломе Зурабішвілі виступила на мітингу протесту, підтримавши вимоги демонстрантів та пообіцявши бути з народом.
УНН передавав, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе підтвердив пріоритетність євроінтеграції для країни. Він наголосив на важливості економічних показників для вступу в ЄС.
Уряд Швеції припиняє пряму співпрацю з Грузією, включаючи взаємодію податкових органів. Канада висловлює занепокоєння порушеннями.