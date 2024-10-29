В Грузии пообещали выполнить частичный пересчет голосов, после обвинений в фальсификации выборов
Киев • УНН
ЦИК Грузии проведет пересчет голосов на случайно выбранных участках после обвинений в мошенничестве от оппозиции. Правящая партия «Грузинская мечта» получила 53,93% голосов, оппозиционная коалиция - 37,78%.
Центральная избирательная комиссия Грузии заявила, что пересчитает бюллетени примерно на 14% избирательных участков после того, как независимые наблюдатели выразили обеспокоенность по поводу проведения парламентских выборов в субботу.
Пишет УНН со ссылкой на Агентство Франс Пресс.
Избирательная комиссия Грузии объявила во вторник, что проведет пересчет голосов на 14% избирательных участков после того, как проевропейская оппозиция обвинила правящую партию в мошенничестве.
Власти «проведут пересчет голосов на пяти избирательных участках, выбранных случайным образом в каждом округе»,
Напомним,
Партия «Грузинская мечта», находящаяся у власти с 2012 года, получила 53,93% голосовв, согласно практически окончательным результатам выборов.
Оппозиционная коалиция, напротив, получила 37,78% голосов и отвергла свое поражение.
Оппозиция Грузии требует проведения повторных выборов под международным наблюдением. Президент Саломе Зурабишвили выступила на митинге протеста, поддержав требования демонстрантов и пообещав быть с народом.
УНН передавал, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил приоритетность евроинтеграции для страны. Он отметил важность экономических показателей для вступления в ЕС.
Правительство Швеции прекращает прямое сотрудничество с Грузией, включая взаимодействие налоговых органов. Канада выражает обеспокоенность нарушениями.