Швеція та Канада переглядають відносини з Грузією після виборів
Київ • УНН
Уряд Швеції припиняє пряму співпрацю з Грузією, включаючи взаємодію податкових органів. Канада висловлює занепокоєння порушеннями на виборах та готова співпрацювати лише за умови дотримання демократичних принципів.
Урядом Швеції вирішено припинити будь-яку пряму співпрацю з Грузією. Канада занепокоєна порушеннями у день виборів, - МЗС країни заявило, що Канада лише за умови поваги до демократії, залишається відкритою для співпраці з Грузією.
Пише УНН з посиланням The official website of the Government of Canada і Dagens Nyheter.
Деталі
Уряд Швеції ухвалив рішення припинити будь-яку пряму співпрацю уряду з Грузією, повідомив DN міністр закордонних справ Бенджамін Доуса.
Йдеться, зокрема, про співпрацю між податковими органами, яку ми вважаємо недоцільною за нинішніх обставин
Міністерство закордонних справ Канади опублікувало заяву, в якій повідомляється, що країна "стурбована широко розповсюдженими актами залякування виборців, підкупу голосів та іншими порушеннями в день виборів" у Грузії.
Вибори у Грузії: партія влади потрапила у скандал через "російський слід" в агітаційному ролику25.10.24, 16:55 • 13764 перегляди
Канада залишається відкритою для співпраці з Грузією, доки керівництво Грузії поважає демократію, права людини, верховенство закону і вирішує проблему нещодавнього відкату від демократії. ... Ми закликаємо всі сторони до спокою, а владу Грузії - поважати права і безпеку людей під час мирних протестів
Нагадаємо
Після парламентських виборів у Грузії опозиційні партії звинувачують владу у фальсифікаціях та погрожують протестами.
За пікетування яких об'єктів у Грузії можна потрапити за грати? Оголошено перелік25.10.24, 19:25 • 16241 перегляд