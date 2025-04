Швеція та Канада переглядають відносини з Грузією після виборів

Урядом Швеції вирішено припинити будь-яку пряму співпрацю з Грузією. Канада занепокоєна порушеннями у день виборів, - МЗС країни заявило, що Канада лише за умови поваги до демократії, залишається відкритою для співпраці з Грузією.

Пише УНН з посиланням The official website of the Government of Canada і Dagens Nyheter.

Деталі

Уряд Швеції ухвалив рішення припинити будь-яку пряму співпрацю уряду з Грузією, повідомив DN міністр закордонних справ Бенджамін Доуса.

Йдеться, зокрема, про співпрацю між податковими органами, яку ми вважаємо недоцільною за нинішніх обставин - заявив газеті міністр з розвитку та співробітництва.

Міністерство закордонних справ Канади опублікувало заяву, в якій повідомляється, що країна "стурбована широко розповсюдженими актами залякування виборців, підкупу голосів та іншими порушеннями в день виборів" у Грузії.

Канада залишається відкритою для співпраці з Грузією, доки керівництво Грузії поважає демократію, права людини, верховенство закону і вирішує проблему нещодавнього відкату від демократії. ... Ми закликаємо всі сторони до спокою, а владу Грузії - поважати права і безпеку людей під час мирних протестів - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо

Після парламентських виборів у Грузії опозиційні партії звинувачують владу у фальсифікаціях та погрожують протестами.

