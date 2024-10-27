Опозиція в Грузії не визнає результати виборів: можливі акції протесту
Київ • УНН
Після парламентських виборів у Грузії опозиційні партії звинувачують владу у фальсифікаціях та погрожують протестами. Лідери опозиції вимагають перевірки результатів, а ситуація в країні залишається напруженою.
У Грузії ситуація загострюється після парламентських виборів, результати яких викликали невдоволення опозиції. Про це повідомляє Ехо Кавказу, передає УНН.
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Очільниця партії "Єдність" Тіна Бокучава, заявила, що їх політична сила не визнає результати голосування, звинувативши владу у фальсифікаціях.
Лідер "Коаліції за зміни" Ніка Гварамія також виступив із різкою критикою, стверджуючи, що правляча партія "Грузинська мрія" намагається здійснити "конституційний переворот". Він анонсував проведення акцій протесту з вимогою перевірити результати виборів і розглянути скарги.
Дві інші опозиційні партії, які отримали більше 5% голосів - коаліція "Сильна Грузія" (9,02%) та партія "Гахарія - За Грузію" (8,22%), - поки не висловили своїх позицій.
Ситуація в Грузії залишається напруженою, а протестні акції можуть суттєво вплинути на політичну стабільність у країні.
У Грузії правляча партія отримала більшість у парламенті: країна готується до виборів президента27.10.24, 00:41 • 20673 перегляди