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MIM-104 Patriot

Опозиція в Грузії не визнає результати виборів: можливі акції протесту

Київ • УНН

 • 37746 перегляди

Після парламентських виборів у Грузії опозиційні партії звинувачують владу у фальсифікаціях та погрожують протестами. Лідери опозиції вимагають перевірки результатів, а ситуація в країні залишається напруженою.

Опозиція в Грузії не визнає результати виборів: можливі акції протесту

У Грузії ситуація загострюється після парламентських виборів, результати яких викликали невдоволення опозиції. Про це повідомляє Ехо Кавказу, передає УНН.

Деталі

Очільниця партії "Єдність" Тіна Бокучава, заявила, що їх політична сила не визнає результати голосування, звинувативши владу у фальсифікаціях.

Лідер "Коаліції за зміни" Ніка Гварамія також виступив із різкою критикою, стверджуючи, що правляча партія "Грузинська мрія" намагається здійснити "конституційний переворот". Він анонсував проведення акцій протесту з вимогою перевірити результати виборів і розглянути скарги.

Дві інші опозиційні партії, які отримали більше 5% голосів - коаліція "Сильна Грузія" (9,02%) та партія "Гахарія - За Грузію" (8,22%), - поки не висловили своїх позицій.

Ситуація в Грузії залишається напруженою, а протестні акції можуть суттєво вплинути на політичну стабільність у країні.

У Грузії правляча партія отримала більшість у парламенті: країна готується до виборів президента27.10.24, 00:41 • 20673 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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