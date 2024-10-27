У Грузії правляча партія отримала більшість у парламенті: країна готується до виборів президента
Київ • УНН
Партія "Грузинська мрія" здобула більшість у парламенті Грузії та готується до виборів нового президента через виборчу колегію. Чинного президента Саломе Зурабішвілі не зможуть усунути через імпічмент через брак голосів.
"Грузинська мрія" здобуває більшість у парламенті та готується до виборів нового президента. Про це повідомляє Эхо Кавказа, передає УНН.
Деталі
За інформацією, політична партія "Грузинська мрія" отримала більшість місць у новообраному парламенті Грузії, що надає їй можливість обрати нового президента країни. Вибори глави держави відбудуться протягом 45 днів після першого засідання нового парламенту.
Цього разу президент буде обраний не безпосередньо громадянами, а членами виборчої колегії, до якої увійдуть депутати парламенту, представники найвищих органів Абхазької та Аджарської автономних республік, а також члени місцевих рад.
Варто зазначити, що усунути чинного президента Саломе Зурабішвілі через процедуру імпічменту "Грузинська мрія" не зможе, оскільки для цього потрібно отримати 100 голосів у парламенті. Це обмеження ставить перед партією виклик у їхніх подальших планах щодо політичних змін у країні.
"Грузинська мрія" лідирує на виборах у Грузії з понад 50% голосів26.10.24, 21:27 • 28760 переглядiв