В Грузии правящая партия получила большинство в парламенте: страна готовится к выборам президента

"Грузинская мечта" получает большинство в парламенте и готовится к выборам нового президента. Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали

По информации, политическая партия "Грузинская мечта" получила большинство мест в новоизбранном парламенте Грузии, что дает ей возможность избрать нового президента страны. Выборы главы государства состоятся в течение 45 дней после первого заседания нового парламента.

На этот раз президент будет избран не непосредственно гражданами, а членами избирательной коллегии, в которую войдут депутаты парламента, представители высших органов Абхазской и Аджарской автономных республик, а также члены местных советов.

Стоит отметить, что устранить действующего президента Саломе Зурабишвили через процедуру импичмента "Грузинская мечта" не сможет, поскольку для этого нужно получить 100 голосов в парламенте. Это ограничение ставит перед партией вызов в их дальнейших планах по политическим изменениям в стране.

"Грузинская мечта" лидирует на выборах в Грузии с более чем 50% голосов