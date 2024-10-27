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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оппозиция в Грузии не признает результаты выборов: возможны акции протеста

Оппозиция в Грузии не признает результаты выборов: возможны акции протеста

Киев  •  УНН

00:54 • 582 просмотра

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После парламентских выборов в Грузии оппозиционные партии обвиняют власть в фальсификациях и угрожают протестами. Лидеры оппозиции требуют проверки результатов, а ситуация в стране остается напряженной.

В Грузии ситуация обостряется после парламентских выборов, результаты которых вызвали недовольство оппозиции. Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали

Руководительница партии "Единство" Тина Бокучава, заявила, что их политическая сила не признает результаты голосования, обвинив власть в фальсификациях.

Лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия также выступил с резкой критикой, утверждая, что правящая партия "Грузинская мечта" пытается совершить "конституционный переворот". Он анонсировал проведение акций протеста с требованием проверить результаты выборов и рассмотреть жалобы.

Две другие оппозиционные партии, получившие более 5% голосов - коалиция "Сильная Грузия" (9,02%) и партия "Гахария - За Грузию" (8,22%), - пока не высказали своих позиций.

Ситуация в Грузии остается напряженной, а протестные акции могут существенно повлиять на политическую стабильность в стране.

В Грузии правящая партия получила большинство в парламенте: страна готовится к выборам президента26 октября 2024, 21:41 • 5823 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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