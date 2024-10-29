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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швеция и Канада пересматривают отношения с Грузией после выборов

Швеция и Канада пересматривают отношения с Грузией после выборов

Киев  •  УНН

13:44 • 2592 просмотра

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Правительство Швеции прекращает прямое сотрудничество с Грузией, включая взаимодействие налоговых органов. Канада выражает обеспокоенность нарушениями на выборах и готова сотрудничать только при условии соблюдения демократических принципов.

Правительством Швеции решено прекратить любое прямое сотрудничество с Грузией. Канада обеспокоена нарушениями в день выборов, - МИД страны заявил, что Канада только при условии уважения к демократии, остается открытой для сотрудничества с Грузией.

Пише УНН з посиланням Официальный сайт правительства Канады і Dagens Nyheter.

Детали

Правительство Швеции приняло решение прекратить любое прямое сотрудничество правительства с Грузией, сообщил DN министр иностранных дел Бенджамин Доуса.

Речь идет, в частности, о сотрудничестве между налоговыми органами, которое мы считаем нецелесообразным в нынешних обстоятельствах, 

- заявил газете министр по развитию и сотрудничеству.

Министерство иностранных дел Канады опубликовало заявление, в котором сообщается, что страна "обеспокоена широко распространенными актами запугивания избирателей, подкупа голосов и другими нарушениями в день выборов" в Грузии.

Выборы в Грузии: партия власти попала в скандал из-за "российского следа" в агитационном ролике25 октября 2024, 13:55 • 13108 просмотров

Канада остается открытой для сотрудничества с Грузией, пока руководство Грузии уважает демократию, права человека, верховенство закона и решает проблему недавнего отката от демократии. ... Мы призываем все стороны к спокойствию, а власти Грузии - уважать права и безопасность людей во время мирных протестов

- говорится в сообщении.

Напомним,

После парламентских выборов в Грузии оппозиционные партии обвиняют властив фальсификациях и угрожают протестами.

За пикетирование каких объектов в Грузии можно попасть за решетку? Объявлен перечень25 октября 2024, 16:25 • 15687 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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