Прем'єр-міністр Грузії заявив, що інтеграція в ЄС залишається пріоритетом для країни
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе підтвердив пріоритетність євроінтеграції для країни. Він наголосив на важливості економічних показників для вступу в ЄС, незважаючи на критику опозиції щодо порушень на виборах.
Незважаючи на різку критику з боку опозиції та зафіксовані численні порушення під час парламентських виборів у Грузії, прем'єр Іраклій Кобахідзе запевнив, що євроінтеграція залишається пріоритетом його уряду.
Пише УНН із посиланням Sova.
Нашим головним пріоритетом у зовнішній політиці, звичайно ж, є європейська інтеграція. ... Буде зроблено все, щоб Грузія повністю інтегрувалася в ЄС до 2030 року
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Однак глава уряду Грузії акцентував увагу на економічному зростанні в цьому контексті, - за словами Кобахідзе, "якщо економічні показники не будуть відповідними, ніхто не прийме країну в ЄС".
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Президент Грузії Саломе Зурабішвілі називала результати виборів до парламенту тотально сфальсифікованими і відмовилася їх визнавати.
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