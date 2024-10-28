Премьер-министр Грузии заявил, что интеграция в ЕС остается приоритетом для страны

ukenru
Эксклюзив
Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды
08:46 • 32681 просмотра

Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно
07:42 • 65280 просмотра

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 151638 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 235658 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 233338 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 170814 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 255347 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 158387 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 153535 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
25 октября 2024, 08:44 • 242621 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Обстрел Холодногорского района Харькова: что известно о последствиях атаки

Обстрел Холодногорского района Харькова: что известно о последствиях атаки

01:00 • 94468 просмотра
Новые атаки оккупантов по Харьковщине: информация о разрушениях уточняется

Новые атаки оккупантов по Харьковщине: информация о разрушениях уточняется

01:36 • 106323 просмотра
Генштаб: на фронте происходило 142 боестолкновения, самые горячие бои были на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: на фронте происходило 142 боестолкновения, самые горячие бои были на Покровском и Кураховском направлениях

02:54 • 87409 просмотра
Захватчики лишат соцзащиты украинцев без российских паспортов с 2025 года - Сопротивление

Захватчики лишат соцзащиты украинцев без российских паспортов с 2025 года - Сопротивление

03:24 • 104614 просмотра
Ночной авиаудар по Харькову: пострадало 7 человек, среди пострадавших есть ребенок

Ночной авиаудар по Харькову: пострадало 7 человек, среди пострадавших есть ребенок

03:51 • 106848 просмотра
публикации
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

26 октября 2024, 08:02 • 235658 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

26 октября 2024, 07:29 • 233338 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 255347 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

25 октября 2024, 08:44 • 242621 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

25 октября 2024, 08:39 • 220462 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

09:19 • 8466 просмотра
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

08:55 • 14015 просмотра
Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

27 октября 2024, 06:02 • 112952 просмотра
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

25 октября 2024, 15:32 • 122638 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

25 октября 2024, 08:13 • 157749 просмотра
Актуальное
Премьер-министр Грузии заявил, что интеграция в ЕС остается приоритетом для страны

Премьер-министр Грузии заявил, что интеграция в ЕС остается приоритетом для страны

Киев  •  УНН

09:24 • 4507 просмотра

Read in English

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил приоритетность евроинтеграции для страны. Он отметил важность экономических показателей для вступления в ЕС, несмотря на критику оппозиции относительно нарушений на выборах.

Несмотря на резкую критику со стороны оппозиции и зафиксированные многочисленные нарушения во время парламентских выборов в Грузии, премьер Ираклий Кобахидзе заверил, что евроинтеграция остается приоритетом его правительства.

Пишет УНН со ссылкой Sova.

Нашим главным приоритетом во внешней политике, конечно же, является европейская интеграция... Будет сделано все, чтобы Грузия полностью интегрировалась в ЕС к 2030 году", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Грузинская оппозиция отказывается от парламентских мандатов27 октября 2024, 16:52 • 17605 просмотров

Однако глава правительства Грузии акцентировал внимание на экономическом росте в этом контексте, - по словам Кобахидзе, "если экономические показатели не будут соответствующими, никто не примет страну в ЕС".

Напомним

Президент Грузии Саломе Зурабишвили называла результаты выборов в парламент тотально сфальсифицированными и отказалась их признавать.

США требуют расследования нарушений на выборах в Грузии28 октября 2024, 04:05 • 16400 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
iraklii-kobakhidzeИраклий Кобахидзе
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
hruziia-krainaГрузия