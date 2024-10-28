Премьер-министр Грузии заявил, что интеграция в ЕС остается приоритетом для страны

Несмотря на резкую критику со стороны оппозиции и зафиксированные многочисленные нарушения во время парламентских выборов в Грузии, премьер Ираклий Кобахидзе заверил, что евроинтеграция остается приоритетом его правительства.

Пишет УНН со ссылкой Sova.

Нашим главным приоритетом во внешней политике, конечно же, является европейская интеграция... Будет сделано все, чтобы Грузия полностью интегрировалась в ЕС к 2030 году", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

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Однако глава правительства Грузии акцентировал внимание на экономическом росте в этом контексте, - по словам Кобахидзе, "если экономические показатели не будут соответствующими, никто не примет страну в ЕС".

Напомним

Президент Грузии Саломе Зурабишвили называла результаты выборов в парламент тотально сфальсифицированными и отказалась их признавать.

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