ЄС попередив Грузію: переговори про вступ під загрозою через поточний курс

Європейська комісія попередила Грузію про неможливість початку переговорів про вступ до Європейського союзу без зміни поточного курсу, йдеться у звіті Єврокомісії про розширення, який потрапив у розпорядження "Эха Кавказа" і грузинської служби Радіо Свобода, повідомляє УНН.

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Якщо Грузія не змінить поточний курс дій, який ставить під загрозу її шлях до ЄС, і не продемонструє відчутні зусилля для розв'язання актуальних проблем та реалізації ключових реформ, Єврокомісія не буде в змозі розглянути можливість рекомендації початку переговорів із Грузією (про вступ)

У звіті зазначається, що в грудні 2023 року Європейська рада надала Грузії статус кандидата, однак дії грузинського уряду від весни 2024 року ставлять під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто призупиняють процес вступу.

Надання статусу кандидата Грузії в грудні 2023 року не супроводжувалося достатньою політичною прихильністю влади до проведення необхідних реформ для просування країни на шляху до ЄС. Навпаки, відбулися значні негативні події, включно з ухваленням закону "Про прозорість іноземного впливу" та законодавчого пакета "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", а також сильні антиєвропейські наративи з боку грузинських чиновників, що серйозно вплинуло на курс Грузії до ЄС. У результаті процес приєднання Грузії фактично було призупинено. Грузія також домоглася незначного прогресу в реалізації дев'яти кроків, передбачених Комунікацією про розширення Європейської комісії 2023 року