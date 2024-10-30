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ЄС попередив Грузію: переговори про вступ під загрозою через поточний курс

Київ • УНН

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Єврокомісія заявила про неможливість початку переговорів щодо вступу Грузії до ЄС без зміни поточного курсу країни. У звіті вказано на проблеми з парламентськими виборами та відсутність прогресу в ключових реформах.

ЄС попередив Грузію: переговори про вступ під загрозою через поточний курс

Європейська комісія попередила Грузію про неможливість початку переговорів про вступ до Європейського союзу без зміни поточного курсу, йдеться у звіті Єврокомісії про розширення, який потрапив у розпорядження "Эха Кавказа" і грузинської служби Радіо Свобода, повідомляє УНН

Деталі 

Якщо Грузія не змінить поточний курс дій, який ставить під загрозу її шлях до ЄС, і не продемонструє відчутні зусилля для розв'язання актуальних проблем та реалізації ключових реформ, Єврокомісія не буде в змозі розглянути можливість рекомендації початку переговорів із Грузією (про вступ)

 - йдеться у звіті Єврокомісії. 

У звіті зазначається, що в грудні 2023 року Європейська рада надала Грузії статус кандидата, однак дії грузинського уряду від весни 2024 року ставлять під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто призупиняють процес вступу.

Надання статусу кандидата Грузії в грудні 2023 року не супроводжувалося достатньою політичною прихильністю влади до проведення необхідних реформ для просування країни на шляху до ЄС. Навпаки, відбулися значні негативні події, включно з ухваленням закону "Про прозорість іноземного впливу" та законодавчого пакета "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", а також сильні антиєвропейські наративи з боку грузинських чиновників, що серйозно вплинуло на курс Грузії до ЄС. У результаті процес приєднання Грузії фактично було призупинено. Грузія також домоглася незначного прогресу в реалізації дев'яти кроків, передбачених Комунікацією про розширення Європейської комісії 2023 року

- сказано в документі.

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У звіті йдеться і про голосування громадян Грузії  на парламентських виборах  26 жовтня.  Зазначається, що  початкові результати спільної Місії міжнародного спостереження за виборами, очолюваної Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (ОБСЄ/БДІПЛ), виявили кілька недоліків під час волевиявлення.

Згідно з документом, вибори відбулися в напруженій і сильно поляризованій обстановці. Єврокомісія вказує на нещодавні зміни у виборчому законодавстві, порушення таємного голосування, процедурні невідповідності, залякування і тиск на виборців, "що негативно позначилося на суспільній довірі до процесу".

Як зазначається, сам звіт Єврокомісії  буде опублікований пізніше.

Доповнення 

Центральна виборча комісія Грузії заявила, що перерахує бюлетені приблизно на 14% виборчих дільниць після того, як незалежні спостерігачі висловили стурбованість із приводу проведення парламентських виборів у суботу.

Також прокуратура Грузії оголосила про початок розслідування за фактом ймовірної фальсифікації парламентських виборів, що відбулися в країні 26 жовтня. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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