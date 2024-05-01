Стычки в Тбилиси: активисты ночью строили баррикады, лидер оппозиционной партии заявил об избиении полицией

В столице Грузии, Тбилиси, в ночь на 1 мая протестующие против закона "об иноагентах" начали возводить баррикады после того, как их пытались разогнать силовики. Есть "десятки" задержанных и пострадавших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и местные СМИ.

Детали

Председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявил о его жестоком избиении полицейскими. Депутат в своих соцсетях опубликовал фото с опухшим глазом и синяками.

Местные СМИ пишут, что на акции также были избиты личный представитель экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Софо Джапаридзе и американский адвокат Тед Джонас. У последнего, по данным грузинского телеканала Formula, выбиты зубы и сломан нос. Агентство AFP сообщило, что был избит их фотограф, несмотря на то, что он был четко идентифицирован как представитель прессы.

К 4 часам утра полиция прекратила попытки разогнать демонстрантов и вскоре покинула проспект Руставели. Оставшиеся протестующие заняли пространство перед зданием парламента, отгородившись от спецназовцев баррикадами.

Дополнение

Полиция Грузии применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули против демонстрантов, которые собрались на акцию протеста против закона об "иностранных агентах". Предварительно известно о по меньшей мере 20 пострадавших.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала министерство внутренних дел страны прекратить разгон мирных протестующих в Тбилиси.

Напомним

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал во втором чтении законопроект об иноагентах. Заседание проходило на фоне острых дебатов оппозиции и членов парламентского большинства.