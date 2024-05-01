Сутички в Тбілісі: активісти вночі будували барикади, лідер опозиційної партії заявив про побиття поліцією
Київ • УНН
Протестувальники проти закону "про іноагентів" вночі збудували барикади після того, як поліція спробувала їх розігнати, а лідер опозиції Леван Хабейшвілі заявив, що був жорстоко побитий силовиками.
В столиці Грузії, Тбілісі, у ніч на 1 травня протестувальники проти закону "про іноагентів" почали зводити барикади після того, як, їх намагались розігнати силовики. Є "десятки" затриманих і постраждалих. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW та місцеві ЗМІ.
Деталі
Голова грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух" Леван Хабеішвілі заявив про його жорстоке побиття поліцейськими. Депутат у своїх соцмережах опублікував фото з опухлим оком і синцями.
Місцеві ЗМІ пишуть, що на акції також було побито особистого представника експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі Софо Джапарідзе та американського адвоката Теда Джонаса. В останнього, за даними грузинського телеканалу Formula, вибиті зуби і зламаний ніс. Агентство AFP повідомило, що був побитий їхній фотограф, попри те, що він був чітко ідентифікований як представник преси.
До 4 години ранку поліція припинила спроби розігнати демонстрантів і незабаром залишила проспект Руставелі. Решта протестувальників зайняли простір перед будівлею парламенту, відгородившись від спецпризначенців барикадами.
Доповнення
Поліція Грузії застосувала сльозогінний газ, водомети й гумові кулі проти демонстрантів, які зібрались на акцію протесту проти закону про "іноземних агентів". Попередньо відомо про щонайменше 20 постраждалих.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала міністерство внутрішніх справ країни припинити розгін мирних протестувальників у Тбілісі.
Нагадаємо
Комітет із юридичних питань парламенту Грузії підтримав у другому читанні законопроєкт про іноагентів. Засідання проходило на тлі гострих дебатів опозиції та членів парламентської більшості.