Гарячі дебати та літаюча пляшка: комітет парламенту Грузії у другому читанні підтримав законопроект про іноагентів
Київ • УНН
Комітет з юридичних питань парламенту Грузії підтримав суперечливий законопроект про іноземних агентів у другому читанні на тлі палких дебатів, висилок і протестів з вимогою відкликати ініціативу, яка може зашкодити євроатлантичній інтеграції країни.
Комітет із юридичних питань парламенту Грузії підтримав у другому читанні законопроект про іноагентів. Засідання проходило на тлі гострих дебатів опозиції та членів парламентської більшості, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
Деталі
Депутат Хатія Деканоїдзе кинула пластикову пляшку у свого колегу Гурама Мачарашвілі, коли той назвав її зрадницею.
Голова юридичного комітету Анрі Оханашвілі вилучив із зали 14 депутатів, а також трьох представників НУО. Усі вони висловлювали критичні зауваження щодо законопроекту. Причиною видворення Оханашвілі назвав порушення регламенту.
Поки що неясно, коли законопроект винесуть на голосування на пленарному засіданні. Порядок денний 30 квітня визначать на засіданні бюро вранці у вівторок.
Додамо
17 квітня парламентська більшість ухвалила законопроект у першому читанні. З того часу у Тбілісі регулярно проходять акції з вимогою відкликання ініціативи. Напередодні під гаслом "Ні російському закону, так – Європі" на проспекті Руставелі зібралися десятки тисяч людей.
Законопроект має пройти три читання у парламенті, щоб стати законом, а також подолати вето президента Грузії, яка виступає проти нього.
Згідно з ініціативою, організаціями, які "проводять інтереси іноземної сили", оголосять усі НУО та ЗМІ, понад 20% доходу яких надходять з-за кордону. Вони будуть зобов'язані реєструватися у спеціальному реєстрі. Інакше їм загрожують великі штрафи.
Законопроект різко критикують партнери у США та ЄС. У 2023 році Європейська комісія надала Грузії статус кандидата, відкривши перспективу її приєднання до блоку. Західні партнери неодноразово попереджали, що ухвалення закону завдасть шкоди процесу євроатлантичної інтеграції країни.